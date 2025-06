Cucciago Bulls e San Francesco Mariano sul podio alle finali nazionali Uisp Under16

Due squadre brianzole sul podio tricolore alle finali nazionali Uisp per la categoria Under16 che sono andate in scena nel week-end scorso a Rimini.

Poco c'è mancato che ci fosse anche una finale tutta nostrana visto che i Cucciago Bulls diretti da Fabio Borghi si sono classificati secondi, mentre la Polisportiva San Francesco di Mariano ha terminato in terza posizione. I tori di Cucciago - dopo aver superato nei quarti di finale Sabaudia per 69-57 e Novara in semifinale per 59-40 - sono stati stoppati solo in finalissima dal quotato Trieste che si è imposto per 63-79. Un secondo posto d'applausi visto che Cucciago ha giocato sotto età con tutti ragazzi del 2010 che hanno affrontato avversari più grandi del 2008/09. Questa l'analisi del presidente Fabio Borghi: "Trieste in finale ha meritato perché ha fatto qualcosa più di noi ma siamo fieri e contenti del nostro percorso e per questi tre giorni passati insieme tra mare, divertimento e tanto basket. E’ stata una bella esperienza per i nostri ragazzi". Da segnalare che Cucciago a Rimini era presente anche con la squadra Under14 che si è classificata al 5° posto nel suo torneo.

Tornando, invece, alle finali Under16 come detto è salito sul podio anche la Pol. San Francesco Mariano che, guidata dal coach brianzolo Giovanni Pozzoli ha chiuso con un ottimo terzo posto dopo che in semifinale si era dovuta arrendere per 74-45 a Trieste che poi ha vinto il tricolore. Questa l'analisi del tecnico: "Questo terzo posto per noi è un grandissimo risultato soprattutto perché ottenuto battendo per 56-53 nella finalina un'autentica corazzata come Novara che arrivava da imbattuta. Torniamo quindi a casa davvero contenti per aver chiuso questa stagione sul podio nazionale Uisp".