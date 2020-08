Cucciago Bulls, il 6 settembre arriverà anche l’Open day dei “Tori” brianzoli

Cucciago Bulls: altre nuove iniziative estive della società di Fabio Borghi.

Cucciago Bulls dal 31 agosto al 4 settembre invece il Blackcourth basket camp

I Cucciago Bulls proprio non vogliono andare in vacanza. Dopo il successo della 17esima edizione del torneo 3 contro 3 e del Made&Campo camp e del day camp Be Able, il presidente Fabio Borghi ha in serbo altre due sorprese per i suoi torelli. Una con il patrocinio del comune di Cucciago è un altro day camp, il Blackcourth basket camp che si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre presso la palestra comunale S. Tedeschi di Cucciago, i campi all’aperto limitrofi e sul parquet del PalaMPNext (informazioni e iscrizioni tel. 3468011804). L’altra fresca fresca è un Open day “Cresci con noi” rivolto a tutti i giovani cestisti che si svolgerà domenica 6 settembre. Per ulteriori informazioni e iscrizioni seguire i social dei Cucciago Bulls o contattare direttamente al tel 3402587008.