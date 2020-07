Cucciago Bulls nello staff tecnico brianzolo torna coach Francesco Moro

Cucciago Bulls continua l’estate calda del club del presidente Fabio Borghi.

Cucciago Bulls e dal 14 al 31 luglio scatta il Day camp “Be Able “ad Albate

Continua l’estate calda dei Cucciago Bulls la società del presidente Fabio Borghi che dopo aver chiuso ieri il Made&Campo il basket camp Blackcourth in Valtellina tra Madesimo e Campodolcino, dalla prossima settimna aprirà la serie di day camp ad Albate dal 14 al 31 luglio sotto la regia di coach Gianni Lambruschi. Intanto la società brianzola è attiva sul mercato allenatori e dopo aver firmato coach Luca Visconti, in queste ore ha ingaggiato anche Francecso Moro che ritorna così nello staff di Cucciago per allenare il gruppo 2001/02.