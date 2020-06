Cucciago Bulls si prepara un’estate sui campi per i “torelli” brianzoli

che saranno seguiti

I Cucciago Bulls si stanno preparando a un’estate sui campi di basket. Già perché la società brianzola presieduta da Fabio Borghi si sta attivando per tornare all’attività con le sue tradizionali iniziative estive. Nonostante l’emergenza coronavirus che ha stoppato la stagione agonistica il club non è rimasto con le mani in mano ma si è adoperato per organizzare al meglio l’estate dei suoi giovani cestisti. Infatti il Basket CAMP Blackcourth 2020 è pronto a tornare! Il camp infatti ci sarà anche quest’anno, nonostante i momenti difficili passati. Proprio per questo motivo, la sicurezza personale e l’igiene saranno curate nei minimi dettagli, prendendo tutte le precauzioni del caso per offrire ai ragazzi una settimana serena e piena di allegria, come accaduto in tutte le edizioni precedenti. Il Basket Camp Blackcourth si terrà dal 5 all’11 luglio 2020 in Valtellina a Madesimo e Campodolcino. Possono iscriversi i ragazzi nati tra il 2013 e il 2002da uno staff tecnico di altissimo livello diretto da uno dei mostri sacri della pallacanestro italiana e nostrana quale Gianni Lambruschi. Per avere maggiore informazioni sul Basket Camp Blackcourth, basta cliccare sul sito ufficiale del club: www.cucciagobulls.com oppure contattare telefonicamente l’organizzatoreal 3402587008. Iscrizioni aperte fino al domenica 7 giugno. Camp estivo ma no solo per i torelli brianzoli. Fabio Borghi infatti si sta attivando per organizzare anche l’edizione 2020 del tradizionale playground Blackcourth 3 contro 3 previsto per il 18 e 19 luglio.