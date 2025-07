Cucciago che colpo, dalla serie A svizzera arriva coach Salvatore Cabibbo

Pallacanestro giovanile

La società brianzola ha annunciato un ingaggio importante nel suo staff tecnico

Impazza il basket mercato anche alle nostre latitudini dove un pò tutte le società sono impegnate a preparare la stagione cestistica 2025/26. Proprio in queste ore colpo grosso quello messo a segno dai Cucciago Bulls che hanno inserito nel loro staff tecnico un coach di grande esperienza e spessore internazionale.

L'annuncio

Si tratta di Salvatore "Totò"Cabibbo" che nell'ultima stagione ha guidato da capo allenatore la Sam Massagno nel campionato di serie A in Svizzzera. Nella prossima stagione guiderà da capo allenatore la talentuosa squadra Under15 dei Cucciago Bulls come annuncia la stessa società brianzola:

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Salvatore Cabibbo, il nuovo allenatore degli U15 Cucciago Bulls (annata 2011)! Con un passato importante nel basket di alto livello, Salvatore è stato assistente allenatore di coach Brienza in Serie A con il Lugano e, per i due anni successivi, capo allenatore sempre in Serie A svizzera. Ora è pronto a mettere la sua grande esperienza al servizio dei nostri ragazzi per farli crescere come atleti e come squadra! Benvenuto coach!"