Da Bizzarone ai Mondiali di pallavolo: Simone Anzani è sul tetto del mondo, di nuovo

I pallavolisti azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno conquistato un altro titolo ai Mondiali 2025 nelle Filippine: il bizzaronese Anzani ha siglato il punto della vittoria.

Simone Anzani lo ha rifatto: è sul tetto del mondo siglando il punto della vittoria

Alle 12.30 italiane di ieri, domenica 28 settembre, la Nazionale italiana maschile di pallavolo ha disputato la finale dei campionati Mondiali contro la Bulgaria, nelle Filippine. E per la seconda volta consecutiva, con un 3-1, ha conquistato il titolo: alle 14.21, ora locale, la vittoria. Gli azzurri lo hanno fatto di nuovo. Simone Anzani, lo ha fatto di nuovo: conquistato un altr0 titolo mondiale, dopo quello firmato nel 2022. A tifare per il centrale azzurro, classe 1992, due metri e quattro centimetri, il suo intero paese d’origine: Bizzarone. “Noi, onestamente, abbiamo finito le parole. Simone Anzani è (di nuovo) sul tetto del mondo con la Nazionale italiana di Volley. E tutti noi con lui. Grazie Simo, sei il nostro orgoglio”, questo il messaggio pubblicato sui social dal Comune di Bizzarone.

Match point, lacrime di liberazione

Campione d’Europa nel 2021 e del mondo nel 2022, Anzani ha ottenuto un nuovo successo mondiale siglando il match point della partita. Costretto a saltare un Europeo e un Olimpiade a causa di un intervento al cuore a cui è dovuto sottoporsi nel 2024, Per Anzani la nuova vittoria ha un sapore di speciale. Dal rischio di dover lasciare il campo, alla conquista del tetto del mondo. Alle lacrime di liberazione a partita conclusa. Sopra Simone Anzani nessuno. Insieme a lui, gli azzurri compagni campioni nel mondo.