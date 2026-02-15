Dai Cantù, sei ancora viva: Trento dominata

L’Acqua S.Bernardo Cantù si prende due punti pesantissimi battendo Trento dopo aver condotto per quasi l’intera partita con autorità.

La partita

Coach De Raffaele conferma il quintetto di Cremona. Avvio di partita ad altissimo ritmo, con tanti canestri da ambo le parti e un equilibrio iniziale che regge per quasi l’intero quarto. Nel finale le percentuali calano leggermente, Steward e Jogela ne approfittano per segnare le due triple che valgono il 19-24 con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco.

De Nicolao e Moraschini annullano il vantaggio trentino. Green porta addirittura avanti l’Acqua S.Bernardo, Mawugbe risponde però immediatamente. La partita attraversa un’altra fase di grande intensità, con le due squadre che si scambiano il comando della gara. Cantù allunga a +6 con Green e Bortolani. Cancellieri chiama time-out, ma i biancoblù continuano nel parziale e trovano il primo vantaggio in doppia cifra. All’intervallo Cantù è avanti 58-46.

L’Acqua S.Bernardo esce bene dagli spogliatoi e difende il vantaggio, trovando anche il +14. Steward guida un tentativo di rimonta degli ospiti, ma Basile e Green ristabiliscono il divario e Bortolani aggiorna il conto del massimo vantaggio a +17. Cantù continua a segnare con grande facilità e chiude il terzo quarto 86-68.

L’Acqua S.Bernardo mette al sicuro il risultato finale con un altro inizio di quarto di carattere. La tripla di Chiozza del +25 è anche il canestro che permette ai biancoblù di superare quota 100 punti segnati. Gli ultimi minuti diventano così una formalità. Cantù vince 108-91.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

I commenti

«Direi che è stata una bella vittoria – ha detto coach Walter De Raffaele – Per 38 minuti abbiamo giocato con grande intensità. Ci sono tante cose buone in questo successo, la squadra sta obiettivamente crescendo e sta cercando di prendere tutto da tutti, cercando di nascondere i limiti. C’è stata grande disponibilità da parte di tutti i giocatori. Sono due vittorie in quattro partite, una persa di un possesso: è un percorso che ci può dare tanta benzina per le prossime nove sfide e per affrontare questa pausa, in cui dobbiamo fare un altro passo avanti. Quello che non manca però è il lavoro. Questa sera si sono viste tante cose, a livello di partecipazione da parte di tutti, con una grande idea di condividere la palla».

Soddisfatto anche Giordano Bortolani

«Siamo molto contenti. È una vittoria molto importante. Adesso, quasi sfortunatamente arriva la pausa, e speriamo di tenere questo ritmo. Dobbiamo focalizzarci sull’unico obiettivo che abbiamo, pensare partita per partita e questa vittoria può darci tanta fiducia. Non abbiamo più scuse».

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 108 – 91 (19-24, 39-22, 28-22, 22-23)

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 9, Moraschini 7, De Nicolao 6, Ballo 16, Bortolani 24, Gualdi, Sneed 14, Basile 10, Green 18, Ajayi 2, Bagordo, Okeke 2. All: De Raffaele.

Dolomiti Energia Trentino: Steward 10, Jones 6, Vergnaghi, Jogela 7, Forray 3, Airhienbuwa 6, Mawugbe 8, Aldridge 6, Jakimovski 19, Bayehe 7, Hassan 2, Battle 17. All: Cancellieri.

Arbitri: Rossi, Valleriani, Noce.

Spettatori: 4680