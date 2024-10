Dal Gsv al PingPongParkinson Championship

Dal 14 al 19 ottobre gli atleti Corrado Latino e Marcello Vullo del Gsv sono impegnati ai mondiali in Slovenia.

Al Gsv si impara l'inclusione

A quasi un anno dalla partenza del corso di tennis tavolo per atleti affetti da Parkinson, promosso dal Gruppo sportivo Villa Guardia, le soddisfazioni sono tante. Ogni giovedì, in venti si riuniscono per l’allenamento nella palestra di via Tevere. A coronare il successo della strada intrapresa, la partecipazione degli atleti Corrado Latino e Marcello Vullo al PingPongParkinson Championship 2024.

Dal 14 al 19 ottobre la competizione a Lasko, in Slovenia, insieme a Roberto Brandovardi, atleta della società amica Us Villa Romanò. «Con Natale Marino Galli, presidente della Us Villa Romanò, abbiamo subito sentito un’affinità in termini di valori e di intenzioni. E’ un confronto sportivo e progettuale che ci sta dando molto», commenta il presidente del Gsv Paolo Gini. Alla competizione mondiale - insieme agli atleti che partecipano a una gara singola e a una in doppio - la presenza di due istruttori: Maurizio Perin e Paola Bignami. Partecipazione significativa, anche per confrontarsi con altre Nazioni rispetto alle potenzialità di questo ambito.

Una possibilità, simbolo di inclusione, resa possibile grazie alla volontà del Gruppo sportivo.