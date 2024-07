Dalila Vignando vince e dedica la vittoria al papà

La morte di un genitore non è mai semplice da affrontare, ancora più difficile è continuare ad allenarsi per disputare al meglio gli imminenti campionati nazionali: è quello che ha fatto Dalila Vignando, la campionessa di Luisago che è tornata a casa con ben 3 medaglie d’oro dai Campionati italiani assoluti Fisdir di nuoto 2024.

Nella competizione che si è svolta a Terni, dall’11 al 13 luglio, Dalila si è laureata campionessa nei 400 e nei 200 misti e nei 100 farfalla, dimostrando il suo talento e la sua determinazione.

E questa volta di determinazione e forza di volontà ce ne sono volute parecchie per Dalila, che a giugno ha perso l’amato papà Ezio.

Racconta Mariangela Volpati, presidente dell’associazione Osha di Como:

«Dalila ha gareggiato nonostante la perdita del papà e ha dato il massimo. Prima della partenza della gara Dalila ha guardato in alto chiedendo aiuto al suo papà: è stato un momento molto emozionante. Dalila ha una forza interiore ed è riuscita ad affrontare questo momento di lutto conquistando tre medaglie d’oro per il suo papà. Sono stati momenti molto forti e commoventi: Dalila si è meritata questa vittoria, ha sempre dato tanto per il nuoto, per Luisago e per Como».