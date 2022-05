Daniele Riva non è più il coach della Briantea84

Esonero

Da gennaio il coach risultava "impossibilitato ad allenare". Verrà sostituito fino a fine stagione dal secondo allenatore: Marco Tomba.

Termina definitivamente il rapporto di collaborazione tra Daniele Riva e l'UnipolSai Briantea84 Cantù. La comunicazione è arrivata proprio oggi, mercoledì 4 maggio, dopo mesi in cui l'ormai ex allenatore dei canturini risultava impossibilitato ad allenare.

Coach Daniele Riva non allena più la Briantea84

Da gennaio la Briantea84 si è trovata senza allenatore. O meglio, senza il suo primo allenatore: Daniele Riva. La motivazione di una tale assenza non è mai stata specificata dalla società canturina per motivi di privacy dato che è legata alla sfera sanitaria. Da quel momento gli attuali detentori dello Scudetto e i vincitori, solamente la scorsa settimana, della Coppa Italia sono stati guidati dal secondo allenatore: coach Marco Tomba. E sarà proprio lui a guidare l'UnipolSai fino al termine della stagione. Qui, però, sorge un altro dubbio: il prossimo anno? Difficile pensare ad un ritorno in panchina di coach Riva, mentre rimangono strade più facilmente percorribili quelle della riconferma di coach Tomba o di un ulteriore cambio al timone.

Il comunicato della Briantea84

"La UnipolSai Briantea84 Cantù comunica la fine del rapporto di collaborazione con il coach Daniele Riva. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso dal gennaio 2020 e i successi ottenuti, augurandogli il meglio per il prossimo futuro. La squadra continuerà ad essere guidata dal vice allenatore Marco Tomba fino al termine della stagione sportiva".