De Nicolao si opera: la Pallacanestro Cantù perde il suo play

Non arrivano buone notizie dall'infermiera della Pallacanestro Cantù: Andrea De Nicolao sarà costretto a operarsi. Ancora incerti i tempi di recupero, che comunque non saranno brevi.

A comunicarlo è stata la società attraverso una nota ufficiale:

"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù informa che, a seguito del mancato miglioramento delle condizioni del ginocchio dell’atleta Andrea De Nicolao, e dopo un’attenta e approfondita valutazione clinica, lo staff medico del Club, in accordo con quello del giocatore, ha stabilito la necessità di un intervento chirurgico. L’operazione, che sarà eseguita in artroscopia, si svolgerà mercoledì 19 febbraio. Dopo l’intervento sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi di recupero dell’atleta. La società augura ad Andrea una pronta ripresa, con l’auspicio di rivederlo presto in campo".