Debutto casalingo coi fiocchi: Cantù domina Brindisi

Nella prima stagionale davanti al pubblico del PalaFitLine di Desio l’Acqua San Bernardo Cantù sfodera una prova maiuscola e batte nettamente Brindisi, conducendo dal primo all’ultimo secondo.

Il primo tempo

L’Acqua San Bernardo parte fortissimo e domina i primi minuti portandosi sull’11-0. Si sblocca con Vildera, che prova a guidare una Brindisi che segna 5 punti

consecutivi. La difesa canturina però sale in cattedra e Brindisi fatica a trovare il canestro. Cantù mantiene stabilmente un vantaggio in doppia cifra e chiude

avanti 20-8 il primo quarto di gioco.

Brindisi continua a non trovare spazi in attacco, l’Acqua San Bernardo può prendere il largo e con la schiacciata di Possamai ritocca il massimo vantaggio a

+17. Dopo il time-out chiamato da coach Bucchi, gli ospiti riescono a trovare maggiore armonia offensiva, ma Cantù non accenna a rallentare e dopo un gioco da 4 punti di Riismaa supera le venti lunghezze di vantaggio. Le squadre vanno al riposo sul 45-25.

Il secondo tempo

L’Acqua San Bernardo approccia con determinazione anche la ripresa, senza lasciare spazio per una reazione brindisina e allunga ulteriormente. I biancoblù

abbassano quindi i ritmi nel periodo centrale del quarto, con Possamai e Basile che continuano però a fare la voce grossa nel pitturato. Brindisi si scuote nel

finale e ricuce parzialmente fino al 60-42.

Brindisi reagisce in avvio dell’ultima frazione, con un parziale di 7-0. De Nicolao sblocca Cantù con una tripla, Basile con un semigancio trova il fondo della

retina e le speranze di rimonta degli ospiti si spengono lì. L’Acqua San Bernardo può gestire con tranquillità il finale. Finisce 75-57.

Il commento del coach

“Sono molto contento della partita e per i ragazzi - ha rimarcato Nicola Brienza - Hanno interpretato molto bene la partita e voglio sottolineare il primo quarto, con quei primi 5-6 minuti in cui, al netto di un paio di palle perse, abbiamo messo in campo una grande intensità e siamo riusciti a dare la linea che volevamo alla partita. Questo tipo di imprinting ci ha poi permesso di correre di più, trovare dei bei canestri nel primo tempo, e creare quel gap che poi ci ha consentito di controllare il secondo tempo. Questa sera dobbiamo goderci questa bella vittoria davanti al nostro pubblico, poi da domani dovremo resettare tutto e tornare concentrati perché domenica ci aspetta Torino e dovremo farci trovare pronti”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VALTUR BRINDISI 75 – 57 (20-8, 25-17,15-17, 15-15)

Acqua San Bernardo Cantù: Valentini, Moraschini 8, De Nicolao 9, Piccoli, Beltrami N.E., Basile 21, Burns 4, Riismaa 18, McGee 7, Possamai 8, Viganò N.E.

Valtur Brindisi: Buttiglione N.E., Laquintana 4, Arletti 6, Del Cadia, Vildera 7, Fantoma 2, Ogden 4, Radonjic 6, Calzavara 12, Allen 16.

Arbitri: Bartoli, Wassermann, Roiaz

Spettatori: 2853