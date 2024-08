Debutto vincente per l'Italbasket del canturino Luca Bandirali agli Europei Under16

Si è aperto con il piede giusto e una vittoria squillante l'avventura agli Europei Under16 per il canturino Luca Bandirali e l'Italia di coach Alberto Buffo.

Il successo

Ieri sera nel match d'esordio infatti gli azzurri hanno battuto nettamente la Croazia per 90-66. Bandirali è partita in quintetto base e all fine ha segnato 2 punti. Oggi secondo match con l'Italia che sfiderà (alle ore 17.30 italiane) Israele ieri ko con la Grecia.

Il tabellino di Italia-Croazia 90-66

Parziali: 18-23, 17-15, 22-13, 33-15

Italia: Turconi (0/1 da tre), Cattapan* 25 (4/10, 3/8), Livingston 9 (3/7, 1/3), Di Meo* 9 (0/5, 2/8), Ruggeri, Bonomi 8 (1/6, 2/2), Acunzo* 5 (2/4), Bellinaso 9 (0/3, 2/5), Bandirali* 2 (1/3, 1/1), Bottelli* 20 (6/7, 1/1), Pillepich (0/1 da tre), Charfi 3 (1/1). All: Buffo

Croazia: Vincic 4 (0/1, 0/1), Laus, Graso* 12 (3/5, 1/5), Garac 1 (0/1 da tre), Dujkanovic* 3 (1/4, 0/1), Vuckovic* 6 (3/6, 0/2), Zrilic 8 (4/8), Dorotic 14 (4/6, 1/6), Gasparac, Santro* 14 (5/6), Dodig ne, Packovic* 4 (2/5). All: Omrcen

Calendario del girone D

Venerdì 9 agosto

Ore 17.30 Grecia-Israele 78-59, ore 20.00 Italia-Croazia 90-66

-

Sabato 10 agosto,

Ore 17.30 Grecia-Croazia, Italia-Israele

Domenica11 agosto

Ore 12.30 Croazia-Israele, ore 17.30 Grecia-Italia

Questi i 12 azzurri convocati

0 Gabriele Turconi 2008 1.88 Playmaker Pallacanestro Varese

1 Federico Cattapan 2008 1.95 Guardia Aquila Basket Trento

3 Randy Anthony Livingston Jr 2008 1.88 Play Isidore Newman High School

4 Edoardo Di Meo 2008 1.86 Playmaker Basket Club Gators Savigliano

8 Mattia Ruggeri 2009 2.02 Ala Insegnare Basket Rimini

9 David Jack Bonomi 2009 1.89 Guardia Oneteam Basket Forlì

14 Thomas Acunzo 2008 2.05 Centro Aquila Basket Trento

15 Werther Bellinaso 2008 1.95 Ala Derthona Basket

20 Luca Franco Bandirali 2008 2.00 Ala Pallacanestro Cantù

23 Federico Bottelli 2008 1.89 Guardia Varese Academy

24 Federico Pillepich 2008 1.98 Ala Pall. Olimpia Milano

25 Amir Charfi 2008 2.00 Centro College Basketball

Questi gli altri gironi dell'Europeo. Girone A: Finlandia Lettonia, Turchia, Spagna. Girone B: Bulgaria, Germania, Lituania, Serbia. Girone C: Georgia, Slovenia, Polonia, Francia.

La formula dell'Europeo Under16

Le 16 partecipanti sono divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno che si affrontano in gare di sola andata. Tutte le 16 formazioni si qualificano agli ottavi di finale incrociandosi in base al piazzamento nel girone (es: A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1). Si prosegue poi con quarti di finale, semifinali e finali fino alle classificazioni per il 16esimo posto. Le ultime tre squadre retrocedono in Division B. La seconda fase si giocherà dal 13 al 17 Agosto.