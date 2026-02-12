Trofeo delle Province: definita la Selezione comasca 2013 per l’esordio

Lunedì 23 febbraio la selezione provinciale maschile dell’annata 2013 esordirà ufficialmente nel Trofeo delle province 2026 e lo farà affrontando a Olginate alle ore 18.30 la rappresentativa Lecco/Sondrio.

In campo per il Trofeo delle Province

Per l’occasione il Comitato Provinciale FIP di Como ha diramato la lista degli atleti convocati. La rappresentativa comasca è allenata dal coach Cristiano Proserpio affiancato dagli assistenti Samuele Besio ed Elia Marangoni. Già definito il calendario del Trofeo delle Province 2026. La selezione comasca è stata inserita nel girone B con Lecco/Sondrio e Varese. La prima partita come detto è prevista per il 23 febbraio alle ore 18.30 a Olginate Lecco/Sondrio-Como, la seconda partita invece si giocherà il 16 marzo a Cermenate alle ore 18.30 Como-Varese. Le finali si svolgeranno a Verdello il 28-29 marzo. Nel girone A: Brescia, Bergamo, Cremona/Mantova. Nel girone C. Milano, Lodi/Pavia, Monza.

La selezione 2013 di Como

Mattia Ali – Pol Senna

Alessandro Ballerio – Pol. Comense

Jacopo Bianchi, Owen Russel Neuman, Nicholas Rizzini, Federico Valsiglio, Lorenzo Sellitto, Lorenzio Sibio- Pallacanestro Cantù

Francesco Bidoia, Leonardo Franzini – Alebbio Como

Lorenzo Thomas Castelli, Gabriel Vindas – Indipendente Appiano Gentile

Simone Moruzzi – Pallacanestro CDG Erba

Alessandro Monti- Virtus Cermenate

Samuele D’Andrea- Gs Villa Guardia