Definite le semifinaliste della Coppa territoriale “Maurizio Del Sordo”

Saranno in quattro a sfidarsi: quattro team affronteranno le semifinali per la Coppa Territoriale organizzata da Fipav Como.

Quattro semifinaliste per la Coppa Territoriale

La Fipav Como ha definito il tabellone della Coppa Territoriale Femminile “Maurizio Del Sordo” che ha definito le quattro semifinaliste. Saranno CDG Erba e Asd Volley Ro.Sa a sfidarsi nella parte alta del tabellone dopo avere eliminato rispettivamente LarioIntelvi e Figino Volley. Nella parte bassa del tabellone invece si affronteranno Pallavolo Lomazzo e Bike House Villa Guardia che si sono sbarazzate nei quarti di Pol. Colverde e BCC Cantù Ardor 2K.

Questi i risultati dei quarti di finale

LarioIntelvi-Volley Cdg Erba andata 3-2, ritorno 0-3

Figino Volley-ASD Volley Ro.Sa andata 0-3, ritorno 0-3

Pol Colverde-Pallavolo Lomazzo andata 3-2, ritorno 1-3

Bike Huse Villa Guardia- BCC Cantù Ardor 2k andata 3-0, ritorno 3-1

Le semifinali, entrambe le gare di andata e ritorno, dovranno disputarsi entro il 18 aprile 2026.