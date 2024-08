Definiti i raduni a settembre per gli arbitri lariani di basket 2024/25

Ferie meritate anche per i tanti arbitri della pallacanestro nostrana. Di fatto però tra un mese anche per loro sarà già tempo di tornare in campo per preparare la nuova stagione cestistica 2024/25.

L'ufficializzazione

La CIA del Comitato Regionale della Lombardia ha reso noto le date dei raduni pre-campionato dei fischietti:

– Domenica 15 settembre a Crema (Cremona)

Gli arbitri di Serie B Interregionale (Girone C) ed Osservatori

– Domenica 29 settembre a Lomazzo (Como)

I test atletici si svolgeranno tra il 15 ed il 18 Settembre, in due differenti località (in corso di definizione)

Gli arbitri di Serie C Interregionale, Divisione Regionale 1, Progetto U15Ecc ed Osservatori

– Domenica 29 settembre a Milano

Ufficiali di campo Nazionali, Formatori Provinciali UdC ed Osservatori

Gli arbitri lariani C interregionale

Andrea Godino, Vincenzo Luppino, Orazio Vincezo Puglisi, Luca Tanzi

Gli arbitri lariani di DR1

Stefano Borghi, Riccardo Ciceri, Simone Galasso, Lorenzo Lazzaretto, Daniele Mastrorosa, Riccardo Tapinetto.

Gli arbitri lariani del Progetto U15 Eccellenza

Edoardo Abbondi, Matteo Cantafio, Simone Grisoni