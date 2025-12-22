Derby di Natale, A2 maschile: Campi reali Cantù si regala la seconda vittoria stagionale

I canturini sono stati bravi a resistere ai tentativi di rimonta degli avversari e a portare a casa due punti pesanti contro una squadra di rango: Campi reali Cantù trionfa a Brescia

Primo set con i canturini in vantaggio

Una squadra che ha saputo contrastare un’avversaria temuta. Campi reali Cantù ha battuto 3 set a 2 la Gruppo Consoli Sferc.

Per farlo coach Alessio Zingoni ha schierato Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero.

A inizio primo set la Gruppo Consoli Sferc picchia forte dai nove metri, allungando subito. Dopo un time out chiamato da Zingoni, al rientro in campo Meschiari ripaga con la stessa moneta, e la Campi Reali riesce ad accorciare le distanze (9-6). Cantù alza anche il muro, e il coach bresciano Zambonardi ferma il gioco (11-10). Lucconi riporta i suoi a +3 (13-10), ma i canturini lottano palla su palla, e si riavvicinano grazie ad un ace di Meschiari (16-15). Il videocheck conferma che il muro ospite ha invaso e coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (19-17). Al rientro in campo Brescia è fallosa, c’è il primo vantaggio esterno, e coach Zambonardi ferma tutto (20-21). Un ace di Cominetti rimette il punteggio in parità a quota 22. Maletto mura Berger, Cavuto attacca out, ed è la fine del parziale (23-25).

Secondo e terzo set nelle mani dei bresciani

A inizio secondo set la Gruppo Consoli prova ad allungare, aiutata anche da qualche errore di troppo nella metà campo della Campi Reali, e coach Zingoni vuole parlarci su (8-5). Al rientro in campo l’inerzia non cambia, e il coach canturino chiama il suo secondo time-out (12-6). Si torna a giocare, Brescia continua a martellare e allunga ancora (16-8, 18-9). E’ lo strappo decisivo: i bresciani tengono il piede schiacciato sull’acceleratore, e chiudono grazie a una battuta in rete di Bonacchi (25-18).

A inizio terzo set la Campi Reali commette qualche errore di troppo e coach Zingoni chiede il time out (7-4). Al rientro in campo si scatena Meschiari: due suoi ace consecutivi ribaltano la situazione e coach Zambonardi ferma tutto (10-11). Bonacchi stoppa Cominetti (12-14), Meschiari mura Lucconi e il coach bresciano chiama il suo secondo time-out (13-16). Penna porta i suoi a +4 (15-19), ma Cavuto rilancia l’azione di Brescia e coach Zingoni ferma il gioco (18-19). Lo schiacciatore continua a picchiare dai nove metri, e ribalta tutto (20-19). Cech mura Penna (23-21), e un attacco out di Tadic consegna il parziale ai padroni di casa (25-22).

Cantù si impone nei due set finali, conquistando la partita

A inizio quarto set la Campi Reali si lancia subito avanti guidata da Meschiari e Penna (3-6). Lucconi attacca out e coach Zambonardi ferma il gioco (4-8). Al rientro in campo Cominetti prova la rimonta (7-9), ma Meschiari ricaccia indietro gli avversari (8-12). Lucconi dà man forte al compagno (11-13), ma Cantù riprende il ritmo e un muro di Tadic su Berger convince coach Zambonardi a chiamare il suo secondo time-out (11-17). E’ lo strappo decisivo: i canturini tengono in cambio palla e un attacco fuori di Cech manda la partita al tie-break (17-25).

A inizio quinto set Meschiari picchia forte dai nove metri, piazza due ace, e lancia avanti i suoi (3-6). Si lotta palla su palla, coach Zambonardi chiama due time-out ma non riesce a scuotere i suoi. Due attacchi out di Cominetti consegnano parziale e partita a Cantù (9-15).

“La partita? L’abbiamo vinta tutti insieme in settimana”

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine match:

“E’ stata una grandissima partita. L’abbiamo vinta tutti insieme durante la settimana, staff e ragazzi. E’ stato un periodo tosto, ma vincere in casa di Brescia, che è uno squadrone, e con la qualità in battuta che hanno messo in partita stasera, è da squadra molto matura. Ora ci godiamo questa vittoria senza pensare a quanti punti sono, non ci interessa. Da domattina pensiamo subito a Prata perché devono venire a casa nostra”.