Pallacanestro Cantù e Tutti Insieme Cantù, azionariato popolare del club canturino, aderiscono all’iniziativa de Il Basket Siamo Noi, supporter trust di Pallacanestro Varese, che, insieme alla stessa Pallacanestro Varese, lancia ALL TOGETHER NOW #vinciamoloinsieme, il derby della solidarietà. Giocatori, addetti ai lavori e soprattutto tifosi verranno chiamati a partecipare a un’iniziativa che permetterà alle due realtà complessivamente considerate di scendere in campo per un bene comune: raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Cantù e del Polo Ospedaliero di Varese.

Derby di solidarietà tra Pallacanestro Cantù e Varese

Tutti coloro che vorranno giocare questo derby speciale dovranno effettuare la donazione dal sito gofundme.com (CAMPAGNA #vinciamoloinsieme): dai siti internet e dalle pagine social di Pallacanestro Cantù, Tutti Insieme Cantù, Il Basket Siamo Noi e Pallacanestro Varese si verrà indirizzati all’indirizzo corretto della campagna con un solo click! Il via sarà dato giovedì 2 aprile e si potrà donare fino a lunedì 13 aprile. Quanto donare? Gli organizzatori hanno pensato di creare alcune fasce il cui ammontare corrisponde al prezzo dei biglietti necessari per assistere a una gara, proprio per

significare ancora di più l’idea di partecipazione a sostegno della causa come per una vera e propria occasione agonistica. Eccole:

Curva € 5,00

Galleria € 10,00

Tribuna Silver € 20,00

Tribuna Gold € 50,00

Parterre € 100,00

Courtside € 200,00

Partecipa al derby comprando un biglietto simbolico

Anche solo una piccola somma, se unita alle altre, ci permetterà di vincere questa partita, proprio come ogni singolo punto, sommato agli altri, permette a una squadra di primeggiare sull’altra al quarantesimo minuto. Non è finita qui: ALL TOGETHER NOW #vinciamoloinsieme sarà anche un tuffo nell’atmosfera speciale di questa partita. Sulle pagine social di Pallacanestro Cantù, Tutti Insieme Cantù, Il Basket Siamo Noi e Pallacanestro Varese, infatti, e sui rispettivi siti

ufficiali, il prossimo Varese-Cantù verrà ugualmente vissuto come merita, senza trascurare la sua storia e la passione dei tifosi di entrambe le squadre.