Derby salvezza: premiato il Playground e condannato il Socco Fino

Ieri sera si è giocata la prima delle gare di ritorno del 2° turno dei playout salvezza che proponeva proprio un derby brianzolo a Brenna.

Derby salvezza: il Playground Team si è imposto

A Brenna infatti il Playground Team riceveva il Socco Fino Mornasco con la possibilità di difendere il +9 conquistato all'andata in trasferta. E la squadra locale è riuscita a ripetersi imponendosi anche ieri sera per 70-59. Un successo che così salva il Playground ma condanna alla retrocessione il Socco. Stasera, invece, tocca all'Albavilla che in casa è chiamato all'impresa di ribaltare il -20 subito lunedì sul campo della Sampietrina.

Il programma del 2° turno playout DR3

Gare di ritorno: martedì 18 giugno Playground Team-Socco 70-59; mercoledì 19 Albavilla-Sampietrina, Verbano-Giovani Atleti Lonate.

Gare d’andata: venerdì 14 giugno Socco Fino-Playground Team 53-62, Giovani Atleti Lonate-Verbano 65-53, lunedì 17 giugno Sampietrina Seveso-Albavilla 58-38.