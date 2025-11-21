Desio accoglie i campioni d’Italia: l’Acqua S.Bernardo ospita la Virtus Bologna

Nella nona giornata di Serie A l’Acqua S.Bernardo ospita al PalaDesio una delle favorite per la vittoria del campionato: la Virtus Olidata Bologna, che comanda la classifica insieme a Brescia.

L’Acqua S.Bernardo pronta per i campioni d’Italia

La palla a due si gioca alle 19, domenica 23 novembre. Queste le parole del coach Nicola Brienza in conferenza stampa: “Giochiamo contro una delle eccellenze del nostro campionato e sappiamo quindi delle difficoltà che ci porta una partita di questo tipo. Confrontarsi contro i campioni uscenti è però un grande stimolo. Dobbiamo vivere questa sfida come un’opportunità, perché sulla carta il risultato può essere magari già scritto, ma il campo può sempre regalare sorprese. Siamo consapevoli che per il nostro campionato ogni partita e ogni vittoria sono fondamentali, domenica dovremo provare a sfruttare il fatto di avere un po’ meno pressione del solito e starà a noi cercare di creare le giuste condizioni, insieme al nostro pubblico, per provare a fare uno sgambetto alla Virtus. Da parte nostra c’è grande voglia di provarci”.

Come seguire il match

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV. La radiocronaca andrà in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.