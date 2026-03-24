Trofeo delle Province: diramata la Selezione maschile di Como per le finali

Il Comitato Provinciale FIP di Como ha reso noto le convocazioni della selezione provinciale lariana per i nati 2023 che parteciperanno alle finali del Trofeo delle Province.

Convocazioni per il Trofeo delle Province

Il Trofeo è in programma sabato 28 marzo, a Verdello (BG), presso il Palasport di via Antonio Andreoletti 2. Dopo le due sconfitte subite nel girone eliminatorio prima contro la rappresentativa Lecco/Sondrio per 110-54, e poi contro la Selezione Varese per 69-97, ora il Team di Como si appresta a chiudere il prestigioso torneo lombardo disputando altre due gare sabato alle ore 16 contro la selezione Bergamo e alle 18 contro la selezione Monza/Brianza. La squadra comasca è diretta da coach Cristiano Proserpio, con gli assistenti Samuele Besio, Elia Marangoni, Cesare Corbetta e Lorenzo Pietri.

Questa la selezione 2013 di Como

Mattia Ali (Pol Senna), Alessandro Ballerio (Pol. Comense), Jacopo Bianchi, Owen Russel Neuman, Nicholas Rizzini, Federico Valsiglio, Lorenzo Sellitto, Lorenzo Sibio (Pallacanestro Cantù), Francesco Bidoia, Leonardo Franzini (Alebbio Como), Lorenzo Thomas Castelli, Gabriel Vindas (Indipendente Appiano Gentile), Simone Moruzzi (Pallacanestro CDG Erba), Alessandro Monti (Virtus Cermenate), Samuele D’Andrea (Gs Villa Guardia).