Diretta Briantea84 contro Santo Stefano: gara 2 della semifinali scudetto

Palla a due in un PalaMeda da tutto esaurito. Per la Briantea84, priva di Bellersi infortunatosi alla schiena nel pre partita, i primi cinque sono Poggenwisch, Carossino, Patzwald, Berdun e De Maggi. Coach Ceriscioli risponde con Raimondi, Vigoda, Becker, Giaretti e e Bedzeti. Palla due vinta da Santo Stefano, via alla diretta! I primi due sono per gli ospiti. L'intensità è decisamente da playoff e Bedzeti consegna il 4-0 per Santo Stefano, finora brava a limitare l'attacco canturino. Berdun sblocca i suoi con un bel canestro dalla media. Santo Stefano trova altri due punti in area e, scommettendo su un 4 contro 3 rischioso, allunga grazie al 2/2 di Vigoda dalla lunetta. Sta andando in scena una gara molto attenta difensivamente da parte dei marchigiani. Prova a punirli De Maggi con un'azione in velocità ben condotta da Carossino. A quattro minuti dalla fine del primo quarto il punteggio è di 4-10 per i ragazzi di coach Ceriscioli. Gomez, all'esordio casalingo, decide di fermare la partita e ragionarci su. L'uscita dal minuto di sospensione è efficace e Berdun firma due punti importanti per tenere vicini i suoi. Stavolta, a chiamare timeout, è coach Ceriscioli quando mancano 2.11 minuti e il punteggio è sul 6-10. La Briantea84 continua a faticare a trovare la via del canestro. Gomez decide di inserire Geninazzi e Barbibay per Poggenwisch e De Maggi. Bedzeti segna altri due punti e porta i suoi a +6. Il primo quarto, caratterizzato da una feroce intensità difensiva dei marchigiani, termina 14-6 per gli ospiti.