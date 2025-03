Diretta Cantù-Rimini: sfida per il secondo posto

Il quintetto per coach Brienza è composto da Valentini, McGee, Piccoli, Basile e Hogue. Risponde Dell'Agnello con Anumba, Marini, Robinson, Johnson e Camara. Palla a due vinta da Cantù, si inizia. Sblocca subito McGee dalla media mentre Johnson sbaglia i primi due tiri degli ospiti, sostenuti da un folto pubblico arrivato dalla riviera. Eagles che non sono da meno e, in generale, l'atmosfera è quella delle grandi sfide. Camara porta il punteggio sul 2-2 dopo due minuti di gioco. Basile riceve una bella palla da McGee e segna di tocco. Grande intensità difensiva da parte di Cantù. Dell'Agnello smuove presto le rotazioni con Simioni per Johnson. Proprio lui segna la prima tripla di giornata e consegna il primo vantaggio a Rimini. Dall'altra parte McGee, decisamente ispirato, segna la bomba del controsorpasso. Fa il suo ingresso nella partita anche Tomassini. Cantù prova a mettere pressione offensiva e dopo la tripla dell'americano, sfruttando il fallo subito da Hogue a rimbalzo, prolunga il parziale grazie ai liberi di Piccoli. Entra anche Grande per Marini, che si era appena divorato due punti facili. I primi cinque minuti vedo i biancoblù difendere in maniera estremamente attenta mentre in attacco si sfruttano gli spazi lasciati da Rimini. Così, un altro mid range di McGee, obbliga Dell'Agnello a fermare la partita. Il risultato è 11-5 per Cantù a 4.56 dalla fine del primo quarto.