Diretta Pallacanestro Cantù-Livorno: turno infrasettimanale

Iniziata la partita. I primi cinque di coach Brienza sono Valentini, McGee, Piccoli, Basile e Hogue. Per Livorno ci sono, invece, Filloy, il pericolo numero uno Banks, Hooker, Fantoni e Italiano. La palla a due è vinta da Cantù che va subito in lunetta con Grant Basile. Per lui 2/2 dalla linea della carità. Dall'altra parte, l'errore di Banks dal tiro da tre fa festeggiare i tifosi canturino, subito molto caldi, come la controparte labronica. Il primo minuto è tutto di Basile che segna anche la tripla dall'angolo. A sbloccare Livorno ci pensa Hooker dalla media. L'inizio di partita vede Cantù molto precisa dall'arco con Piccoli che prima segna poi propizia la palla persa di Banks che si conclude con una schiacciata di Hogue. Time out Livorno a poco più di due minuti dall'inizio sul punteggio di 10-2 per l'Acqua S. Bernardo. Si iscrive alla partita anche McGee con la bomba del 13-2. Fantoni sfrutta una disattenzione canturina per mettere fine al parziale dei padroni di casa. Basile sembra molto ispirato mentre Livorno non trova continuità offensiva, elemento che non manca a Cantù, ora davanti 18-4. Filloy, dopo due palle perse consecutive di Cantù, riesce a servire Fantoni sotto canestro per un'altra schiacciata ma Basile è inarrestabile e firma un'altra tripla. Coach Andreazza inserisce Buca, Bargnesi e Fratto mentre Brienza cambia Valentini per Moraschini. Livorno trova energia da Buca che segna il 21-10. Entrano anche Riisma e Okeke per Hogue e Piccoli. Basile non sbaglia letteralmente mai e segna il suo tredicesimo punto di giornata con un'altra tripla. Livorno perde un altro pallone e McGee punisce in 1vs0. A 2.07 dalla fine del primo quarto il risultato è 26-10. Esce tra gli applausi Basile ed entra capitan Baldi Rossi. Lo scontro Buca-Okeke è una sfida tra pesi massimi e non manca l'intenistà. Allinei e Filloy provano a sbloccare Livorno anche dall'arco. Cantù, invece, è già sbloccata e la bomba di Moraschini consegna il +13 sul 29-16. L'ultimo tiro è di Cantù ma la preghiera di Valentini non viene esaudita. Il primo quarto termina 29-16.