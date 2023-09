Divisione Regionale 2: semaforo verde giovedì il 5 ottobre con il derby Alebbio Como-Figino

Il comitato Fip Lombardia ha reso noto il calendario del campionato 2023/24 di Divisione Regionale 2 che nel girone Ovest C vedrà al via anche le squadre comasche. Saranno infatti Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como, Tavernerio, Pallacanestro Figino, Pol Comense 2015, Alebbio Como e Abc Lomazzo inserite con Cesano Boscone, Lesmo, Pescate, Carnate e 5 Fuori Giussano. Il campionato scatterà il 5 ottobre prossimo per chiudere l'andata prima di Natale il 17 dicembre. Il girone di ritorno invece scatterà il 9 gennaio per chiudersi il 24 marzo 2024 per poi lasciare spazio alla seconda fase.

Il primo turno d’andata girone Ovest C

Giovedì 5 ottobre Alebbio Como-Figino, Antoniana Como-5 Fuori Giussano; venerdì 6 ottobre Tavernerio-Carnate, Cesano Seveso-Kaire Sport Lurate Caccivio, Lomazzo-Lesmo; domenica 8 ottobre Comense-Pescate.