Domenica amara in DR1 per Erba eliminata dai playoff, e Cucciago ko nei playout a Bergamo

Domenica amara per le squadre lariane in Divisione Regionale 1.

Erba eliminata

Nello spareggio playoff delusione cocente per Le Bocce Erba che perdendo ieri lo spareggio dei quarti di finale sul campo di Cislago al termine di una gara molto nervosa è stato eliminato e finisce una stagione che l'ha vista sempre protagonista garantendosi la salvezza con ampio anticipo. Masticano amaro anche i Cucciago Bulls che nel match d'andata del primo turno dei playout sono stati sconfitti ieri a Bergamo per 69-66 ma possono ribaltare la serie domenica prossima nel match di ritorno in casa.

Programma spareggio playoff

Domenica 26 ore 18.30 Cislago-Le Bocce Erba 61 - 42

Parziali 13-11, 34-29, 36-40

Cistellum Cislago: Donnarumma Francesco 15, Cattaneo Andrea 12, Marotto Giulio 9, Bianco Antonio 8, Marra Luca 7, Paloschi Andrea 5, Bergamin Denis 3, Iovene Dario 2, Morandi Gabriele 0, Rimoldi Lorenzo 0, Fiorini Alessandro ne, All. Vecchiè.

Le Bocce Erba: Cagnazzo Stefano 8, Allevi Alessandro 6, Brambilla Carlo 6, Terragni Pietro 6, Colombo Lorenzo 5, Arnaboldi Edoardo 4, Stillo Francesco 4, Spreafico Marco 3, Corti Gianluca, Pagani Stefano, Sivaglieri Giorgio, Spinelli. All. Pesca

Altri risultati spareggi: Basket Mastini Castano-Nibionno 66-58, Montichiari-CTS Calflex 78-75, Tazio Magni Gussola-Basketown 79-64

Programma gare d'andata 1° turno playout

Domenica 26 maggio Excelsior Bergamo - Cucciago Bulls 69-66

Parziali 13-18, 31-38, 49-53

Excelsior Bergamo: Bellarosa Tommaso 25, Casanova Paolo 12, Locatelli Filippo 10, Faipò Gabriele 6, Gavazzeni Luca 5, Bernardi Samuele 4, Bertoletti Mattia 3, Mazzoleni Manuel 2, Lanorte Vincenzo 2, Buttarelli Nicola, Gionchilie Francesco. All. Paganelli.

Cucciago Bulls: Caviezel Fabio 17, Kisonga Alexandre Joao 16, Politi Filippo 14, Zappa Lorenzo 6, Radice Jacopo 4, Angiolini Alberto 3, Galasso Riccardo 3, Radice Leonardo 2, Molteni Matteo 1, Ciriaco Edoardo, Dioguardi Manuel. All. Bocciarelli.

Venerdì 24 Trezzano-Villa Guardia 65-48, Cabiate-Robur Varese 69-72, Inverigo-Castronno 75-72, Sarezzo-Appiano Gentile 79-60

Programma gare di ritorno dei playout

Venerdì 31 maggio 21.30 Villa Guardia-Trezzano, Robur Varese-Cabiate, Indipendente Appiano Gentile-Sarezzo; domenica 2 giugno ore 18.30 Cucciago Bulls-Excelsior Bergamo, Castronno-Inverigo.