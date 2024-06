Domenica nera per i Cucciago Bulls "matati" in casa e retrocessi dalla DR1

Playout salvezza davvero amarissimi per le squadre lariane in Divisione Regionale 1.

Una domenica nera

Dopo il venerdì nero con le retrocessioni di Villa Guardia, Appiano Gentile, Cabiate e Inverigo, ieri non è andata meglio ai Cucciago Bulls. La squadra di coach Corrado Bocciarelli nel posticipo domenicale ospitava gara 2 della serie contro l'Excelsior Bergamo, chiamata a ribaltare il - 3 subito all'andata in terra orobica ma purtroppo al termine di una sfida molto combattuta nel finale è arrivata una nuova sconfitta in volata che ha decretato la sua retrocessione in Dr2.

Il tabellino di Cucciago Bulls - Excelsior Bergamo 66 - 72 (0-2)

Parziali 15-17, 39-29, 49-50 (Excelsior al 2° turno, Cucciago retrocede)

Cucciago Bulls: Kisonga Alexandre Joao 28, Caviezel Fabio 12, Galasso Riccardo 10, Radice Leonardo 9, Ciriaco Edoardo 3, Molteni Matteo 3, Angiolini Alberto 1, Dioguardi Manuel, Girolimetto Gianluca, Gualazzi Alessandro, Zappa Lorenzo, Bezzi Luca. All. Bocciarelli.

Excelsior Bergamo: Casanova Paolo 28, Bellarosa Tommaso 19, Gavazzeni Luca 9, Buttarelli Sebastiano 8, Faipò Gabriele 3, Bernardi Samuele 2, Mazzoleni Manuel 2, Bertoletti Mattia 1, Fumagalli Matteo, Locatelli Filippo, Lanorte Vincenzo. All. Paganelli.

Risultati delle gare di ritorno 1° turno play out

Venerdì 31 maggio 21.30 Castronno-Inverigo 58-39, Villa Guardia-Trezzano 60-52, Robur Varese-Cabiate 84-56 , Indipendente Appiano Gentile-Sarezzo 60-56; domenica 2 giugno ore 18.30 Cucciago Bulls-Excelsior Bergamo 66-72.

Risultati delle gare d'andata 1° turno play out

Trezzano-Villa Guardia 65-48, Cabiate-Robur Varese 69-72, Inverigo-Castronno 75-72, Sarezzo-Appiano Gentile 79-60, Excelsior Bergamo - Cucciago Bulls 69-66.