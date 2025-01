Domenica vincente per Le Bocce Erba e Cabiate che si lanciano in classifica 

Doppietta lariana vincente nei posticipi domenicali del campionato di Divisione Regionale 1. Sugli scudi Le Bocce Erba che battendo anche Cusano sale al secondo posto in compagnia di Morbegno e a due punti dalla capolista Calolziocorte ancora ko. Applausi meritati anche per il Cabiate che ieri ha sbancato il campo di Sondrio e continua a salire in classifica.

I tabellini lariani dei posticipi domenicali

Le Bocce Erba - CSC Cusano Milanino 73 - 58 Parziali 18-6, 36-24, 51-39

Erba : Arnaboldi Edoardo 16, Allevi Alessandro 15, Brambilla Carlo 11, Cagnazzo Stefano 11, Clerici Alex 6, Sivaglieri Giorgio 4, Corti Gianluca 3, Spreafico Marco 3, Ratti Andrea 2, Stillo Francesco 2, Marcolongo Francesco, Picarelli Nicolò ne, All. Bocciarelli

Sportiva Sondrio - Pallacanestro Cabiate 51 - 76 Parziali 14-20, 25-40, 41-56

Pallacanestro Cabiate : Passero Davide 25, Marchetti Federico 18, Pena Charles M. 11, Pessina Daniele 7, Bloise Mattia 6, De Piccoli Andrea 4, Arienti Andrea 2, Tamsna Omar 2, Sironi Tommaso 1, Girardi Nicolò. All. Scotti.

I risultati del 2° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 24 ore 21.15 Inverigo-Villasanta 55-84, Civatese-Paderno 72-57, ore 21.30 Appiano Gentile-Nibionno 66-87, Binzago-Rovello 68-66 dts, sabato 25 Morbegno-Calolziocorte 75-70; domenica 26 ore 18 Erba-Cusano 73-58, Sondrio-Cabiate 51-76.

Classifica del girone Est C

Calolziocorte 24; Morbegno, Erba 22; Rovello Porro, Binzago, Villasanta 20; Paderno 18; Cabiate 16; Cusano, Civatese, Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 4; Appiano Gentile 0.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 31 Cusano-Morbegno, ore 21.15 Inverigo-Civatese, ore 21.30 Rovello-Cabiate, Appiano-Erba, Paderno-Binzago; domenica 2 Villasanta-Sondrio, Nibionno-Calolziocorte.