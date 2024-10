Dopo il successo su Verona, Cantù torna in campo a Livorno

Archiviato il turno infrasettimanale con il successo a Verona, per l'Acqua San Bernardo Cantù è già tempo di proiettarsi al prossimo impegno. Domenica 20

ottobre alle 18 i biancoblù saranno infatti impegnati su uno dei campi più caldi della Serie A2: il PalaMacchia, casa della Libertas Livorno.

I toscani hanno iniziato la stagione con un bottino di due vittorie e tre sconfitte, ottenendo proprio nell'ultimo turno il loro primo successo casalingo. Dopo la promozione ottenuta nella stagione passata, Livorno ha confermato coach Marco Andreazza alla guida di una squadra che punta molto su una batteria di esterni titolari con tanti punti nelle mani. E in particolare, sulla coppia play-guardia compatta dagli americani Quinton Hooker e Adrian Banks, che con 12.4 e 18.2 punti di media sono i due migliori realizzatori della Libertas.

Per equilibrare il quintetto, insieme a loro c’è l’MVP della finale promozione della scorsa stagione livornese, Gregorio Allinei. Sotto i tabelloni, spazio a una coppia di grande esperienza composta dall’ex Fortitudo e Rieti Nazareno Italiano e dal centro Tommaso Fantoni, bandiera della Libertas e autore di un ottimo inizio di stagione con oltre 9 punti e 6 rimbalzi di media. Il sesto uomo designato di Livorno è Ariel Filloy, rimasto in A2 dopo aver conquistato la promozione nella massima serie con Trieste. L’italo-argentino è chiamato a portare esperienza a una panchina che vede due giovani esterni alla prima esperienza in questo campionato, come il play Andrea Bargnesi e l’ala Luca Tozzi. Mix di gioventù ed esperienza anche nei due cambi dei lunghi, ovvero l’ala grande Francesco Fratto e il centro classe 2002

Dorin Buca, che è anche il giocatore più alto dell’intera lega, con i suoi 216 cm.

“Andare a giocare in un campo molto bello e caldo come quello di Livorno, per chi fa il nostro lavoro, è sempre molto stimolante e quindi c’è proprio voglia di andare a giocare questa partita - ha rimarcato il caoch di Cantù - Come me, chiaramente la stessa voglia la ha anche la squadra. Sappiamo della difficoltà della partita, soprattutto perché Livorno ha giocatori di grande esperienza e grande qualità che dinanzi al loro pubblico sanno esaltarsi, come successo nell'ultima partita di mercoledì. Ci sarà quindi sarà da fare una partita accorta e attenta. Sarà la quinta partita in due settimane e la quarta trasferta su sei turni di campionato, ma ci siamo abituati ai viaggi e alle trasferte e quindi, ripeto, andiamo con grande piacere a giocare in un campo molto bello, contro una buona squadra e cercheremo come sempre di fare il massimo possibile”.