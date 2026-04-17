Dopo tre anni, il ds Roberto Ferrati lascia il Cassina Rizzardi

“Si chiude qui la mia terza esperienza a Cassina Rizzardi – ha annunciato Ferrati – Un percorso intenso, fatto di sfide, difficoltà ma anche di soddisfazioni che porterò sempre con me”. Il direttore sportivo ha poi voluto ringraziare tutte le figure che lo hanno accompagnato in questi anni. “Il primo grazie va al presidente Manuel Valle, per la fiducia che non mi ha mai fatto mancare, e al vicepresidente Fausto Pelosi, persona speciale per me, molto più di un dirigente: resterà sempre una figura importante, quasi di famiglia. Un grazie sincero anche a mister Walter Maroni, allenatore e uomo da cui ho imparato tanto, dentro e fuori dal campo”. Un pensiero anche per l’ambiente gialloblù. “Non posso dimenticare i cassinesi, i tifosi e la nostra banda sempre presente: il loro supporto è stato fondamentale in ogni momento”. Infine, lo sguardo al futuro del club: “Auguro a chi continuerà questo percorso di costruire su quanto fatto: portare certi nomi a Cassina, creare una Juniores regionale competitiva partendo da zero e giocarsi un campionato fino in fondo non è mai semplice. Chiudo con la consapevolezza di aver dato tutto, con passione e dedizione. Come direbbe un mio vecchio amico… forza vecchio cuore gialloblù”.