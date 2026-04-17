Dopo tre anni, il ds Roberto Ferrati lascia il Cassina Rizzardi

Cassina Rizzardi, si chiude l’era Ferrati: il direttore sportivo saluta dopo tre stagioni.
Un percorso intenso
Si chiude dopo tre stagioni la terza esperienza di Roberto Ferrati al Cassina Rizzardi. Un addio che era nell’aria e che è diventato ufficiale dopo la salvezza conquistata con due giornate di anticipo, domenica 12 aprile, al termine di un campionato di Prima categoria tutt’altro che semplice. A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo, prima con una breve dichiarazione e poi con un lungo messaggio di saluto.
Si conclude così un ciclo importante, nel quale non sono mancati momenti di grande soddisfazione. Tra questi spicca la stagione 2024-25, quando i gialloblù sfiorarono il terzo turno playoff, vedendo da vicino il salto in Promozione. Prima dei saluti definitivi, resta però ancora un obiettivo da centrare: la Juniores, a due giornate dalla fine, è in vetta al campionato regionale con tre punti di vantaggio sul Bosto. L’auspicio è quello di chiudere nel migliore dei modi e regalarsi un’ultima gioia.
Il messaggio di addio
“Si chiude qui la mia terza esperienza a Cassina Rizzardi – ha annunciato Ferrati – Un percorso intenso, fatto di sfide, difficoltà ma anche di soddisfazioni che porterò sempre con me”. Il direttore sportivo ha poi voluto ringraziare tutte le figure che lo hanno accompagnato in questi anni. “Il primo grazie va al presidente Manuel Valle, per la fiducia che non mi ha mai fatto mancare, e al vicepresidente Fausto Pelosi, persona speciale per me, molto più di un dirigente: resterà sempre una figura importante, quasi di famiglia. Un grazie sincero anche a mister Walter Maroni, allenatore e uomo da cui ho imparato tanto, dentro e fuori dal campo”. Un pensiero anche per l’ambiente gialloblù. “Non posso dimenticare i cassinesi, i tifosi e la nostra banda sempre presente: il loro supporto è stato fondamentale in ogni momento”. Infine, lo sguardo al futuro del club: “Auguro a chi continuerà questo percorso di costruire su quanto fatto: portare certi nomi a Cassina, creare una Juniores regionale competitiva partendo da zero e giocarsi un campionato fino in fondo non è mai semplice. Chiudo con la consapevolezza di aver dato tutto, con passione e dedizione. Come direbbe un mio vecchio amico… forza vecchio cuore gialloblù”.