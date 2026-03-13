Dopo un mese, l’Acqua San Bernardo rigioca in casa

L'avversaria sarà una rinnovata Napoli. Coah De Raffaele: "Tutte le prossime partite saranno importanti per la classifica"

A distanza di un mese dalla vittoria con Trento, l’Acqua S.Bernardo Cantù si prepara a riabbracciare il pubblico del PalaDesio. Domenica 15 marzo, alle 17.30, i biancoblù ospiteranno la Guerri Napoli in una sfida chiave per gli equilibri della parte destra della classifica.

La conferenza stampa

«Tutte le prossime partite saranno importanti per la classifica – ha detto coach Walter De Raffaele – Siamo contenti di tornare a giocare in casa dopo tanto tempo. Affrontiamo una squadra che ha cambiato faccia spesso nell’ultimo periodo e anche rispetto allo scorso turno di campionato avrà giocatori nuovi. Sarà quindi difficile decifrarne lo stile, ma rimane un roster con notevole qualità nei singoli e tanti giocatori in grado di crearsi il tiro. La capacità di contenere l’uno contro uno sarà quindi uno degli elementi più importanti per noi, a cui dovremo unire un’alta intensità offensiva e difensiva per quaranta minuti».

L’avversaria

Per uscire da un momento negativo, la dirigenza campana è intervenuta sul mercato cambiando volto alla squadra. A complicare i piani è arrivato l’infortunio di uno dei giocatori più incisivi del roster: Nazareth Mitrou-Long. Coach Alessandro Magro sta così sperimentando nuove soluzioni per affiancare sugli esterni l’imprescindibile combo-guard Rasir Bolton, miglior marcatore dei partenopei con 14.7 punti di media.

Nella gara con Bologna ha trovato posto tra i titolari l’esperto ex Cantù Stefano Gentile, che però potrebbe essere sostituito da uno dei due nuovi giocatori firmati in settimana: Nick Marshall e Milton Doyle. Un’ipotesi resa ancor più probabile visto che l’altro playmaker acquistato nel nuovo anno, il lituano Kristupas Zemaitis, si è fratturato la mandibola nel corso della prima partita giocata con la maglia della Guerri.

Chi avrà sicuramente un ruolo centrale è l’ala Savion Flagg, capace di mettere insieme una stagione da 14.3 punti, 4.7 rimbalzi e 2.8 assist a partita. Anche tra i lunghi ci sono delle novità rispetto all’andata: il centro titolare è diventato Leonardo Totè, tornato a giocare all’ombra del Vesuvio dopo aver chiuso l’esperienza con l’Olimpia Milano. Al suo fianco potrebbe partire in quintetto l’ala-pivot Isaiah Whaley, che ha debuttato contro Bologna, uscendo dalla panchina in favore dell’italo-estone Kaspar Treier. In mezzo a tanti cambiamenti rimane saldo nel ruolo di sesto uomo la guardia statunitense Ishmael El-Amin, calatosi nella parte con una media di 10.1 punti segnati a partita. Completano infine le rotazioni la promettente ala classe 2004 Leonardo Faggian e il centro Mirko Gloria.

Il “taglio” di Ajayi

Intanto nella giornata di oggi Cantù ha comunicato di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con l’atleta Ife Ajayi.