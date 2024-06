Doppietta vincente del Cermenate al 2° Trofeo Anors

Figino Serenza nei giorni scorsi ha ospitato due importanti tornei post season di pallacanestro giovanile in occasione della seconda edizione del Trofeo Anors 2024.

Il Trofeo

La manifestazione giovanile organizzata dal club gialloverde locale ha visto in campo un quadrangolare per la categoria Under17 maschile con Pall. Figino, Basket 7 Laghi, Virtus Cermenate, Le Bocce Erba. Triangolare invece per il torneo Under19 con Pall. Figino, Meda e Virtus Cermenate.

In entrambe le competizioni il successo ha premiato la Virtus Cermenate che ha realizzato una doppietta vincente precedendo sia con gli Under19 che con gli Under17 le due formazioni locali del Figino.