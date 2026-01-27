Doppio colpo Cermenate che travolge la Casoratese e torna in vetta

Weekend favorevolissimo alla Virtus Cermenate che non solo ha stravinto il suo 4° turno di ritorno sul campo della Casoratese per 68-91 ma è anche tornata sola in testa in serie C grazie al contemporaneo stop della Conforama Varese a Cerro. Ora i gialloblù diretti da coach Edoardo Pogliaghi sono attesi da un doppio turno ravvicinato: mercoledì nel turno infrasettimanale saranno di scena a Lissone e poi sabato prossimo torneranno tra le mura amiche dove ospiteranno il Venegono.

Il tabellino di Casoratese-Virtus Cermenate 68-91

Parziali 19-27, 33-51, 54-72

Casoratese : Barzon Filippo 16, Morosini Michele 12, Cividati Lorenzo 9, Paparella Alessio 6, Ferrario Andrea 5, Mourtadi Adam 5, Carnelli Cristian 4, Ghezzi Mattia 4, Remonti Filippo 4, Ferrario Leonardo 2, Basso Matteo 1, Abate Simone. All. Lostorto Dario.

Virtus Cermenate : Tresso Davide 23, Lucchini Andrea 18, Molteni Mattia 17, Carioni Matteo 13, Torriani Luca 13, Molin Leonardo 3, Verga Phuwin Simone 3, Romussi Giulio 1, Bargna Giacomo, Cairoli Luca, Campi Nicolò, Lapetina Riccardo. All. Pogliaghi.

I risultati del 4° turno di ritorno girone Nord Est

Legnano-Aironi Robbio 68-63, Venegono-Sanmaurense 84-78, Cerro-Conforama Varese 90-88, Settimo-Robur Varese 88-91, Casoratese-Virtus Cermenate 68-91, Lissone-Rondinella Sesto 67-60, Pall. Milano-Opera 74-78, Seregno-Milanotre 97-93.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate 30;Conforama Varese Academy, Cerro 28; Sanmaurense Pavia 26; Lissone 24; Pall. Milano 22; Robur Varese 20; Milanotre 18; Legnano,Aironi Robbio, Opera 16; Settimo 14; Rondinella Sesto, Seregno, Venegono 12; Casoratese 10.

Il programma del 5° turno di ritorno girone Nord Est

Mercoledì 28 gennaio ore 21 Casoratese-Venegono, Robur Varese-Conforama Varese, Robbio-Settimo, Lissone-Cermenate, Rondinella Sesto-Seregno, Legnano-Cerro, Milanotre-Pall. Milano, giovedì 29 Opera-Sanmaruense.