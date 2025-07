Doppio test con la Slovenia per la brianzola Bernardi e l'Italbasket U20

Pallacanestro donne

Torna in campo con la maglia azzurra la cestista di Figino verso gli Europei.

Continua la marcia di avvicinamento dell'Italbasket femminile Under20 verso i campionati europei che si giocheranno a Matosinhos in Portogallo dal 2 agosto.

Test per l'ItalBasket

Al raduno della nazionale in corso di svolgimento a Gubbio c'è anche la cestista di Figino Serenza Ilaria Bernardi che oggi scende in campo con le azzurre nella prima delle ultime quattro amichevoli in preparazione alla competizione continentale. Oggi e domani, venerdì’ 18 e sabato 19 luglio, Bernardi e compagne sfidano la nazionale della Slovenia poi doppio test contro il Belgio il 25-26 luglio. Poi le "12 magnifiche azzurre" di coach Piazza voleranno in Portogallo dove il 2 agosto debutteranno nel girone D contro la Polonia, il giorno successivo affronteranno la Cechia e il 4 agosto per l’ultimo impegno della prima fase sfideranno i Paesi Bassi. Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli Ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda.

Le convocate azzurre U20

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Gaia Castelli 2006 1.60 P Rhodigium Basket A.D

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Sofia Ceppellotti 2005 1.82 A North Alabama University

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Daba Diakhoumpa 2005 1.88 A-C Cestistica Spezzina

Francesca Toffolo 2005 1.80 G Virtus Academy Benevento

Emanuela Trozzola 2006 1.70 P Magnolia Campobasso

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia