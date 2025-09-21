Doppio torneo per Cantù: Under 14 al Memorial Angelo Capelli e U13 al “Giangio Forever”

Ancora un weekend in campo per il Progetto Giovani Cantù che partecipa con le sue squadre Under13 e Under14 Gold a prestigiosi tornei in Lombardia. La formazione Under14 Gold è protagonista al Memorial Angelo Capelli organizzato a Cernusco. Il team diretto da coach Matteo Bonassi è inserito nel girone B con Urania Milano, e Almenno. Subito a segno i canturini contro Urania battuta questa mattina per 70-20. Ora seguirà la sfida con Almenno e nel tardo pomeriggio le finali. Nel girone A invece si sfidano Cernusco, Brescia e Seregno.

Under13 PGC a Seregno nel Torneo Giangio Forever

La squadra Under13 Gold del PGC invece da ieri sta partecipando al prestigioso Torneo Giangio Forever sul campo di Seregno. Esordio poco fortunato per i canturini guidati da coach Matteo Alberio che sono stati battuti di misura dalla quotata Reyer Venezia ieri sera per 52-57. Oggi doppia sfida per Cantù prima contro il Basket Cernusco e poi contro Basket Seregno.