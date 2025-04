DR Summer League, la prima edizione in arrivo a Tavernerio

L'estate del basket lariano come sempre si annuncia molto calda e si arricchirà di un nuovo appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati: la DR Summer League.

Dr Summer League, prima edizione

Merito del Basket Tavernerio che ha organizzato un inedito torneo riservato alle categorie Senior. Max Di Landri, presidente della storica società biancorossa, oltre a presentare la 22esima edizione dell’ormai tradizionale Trofeo Giovani, in programma dal 16 maggio al 15 giugno prossimi, quest'anno ha deciso di portare in campo anche una manifestazione riservata ai cestisti più grandi. Ecco allora che dal 16 al 22 giugno a Tavernerio si giocherà la prima edizione della DR Summer League 2025 organizzata con il patrocinio del Comune di Tavernerio e della Regionale Lombardia, un torneo di basket maschile riservato a formazioni partecipanti ai campionati di Divisione Regionale 1, 2 3 e 4. Le iscrizioni sono già aperte e saranno ammesse fino al 5 giugno. Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l’organizzatore Max Di Landri al numero 347-0098043.