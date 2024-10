DR1: anticipo con Erba in trasferta, Rovello Porro e Cabiate in casa

E' già vigilia del secondo turno d'andata nel campionato di DR1: oggi, venerdì 4 ottobre, vedrà in campo ben tre squadre nostrane.

DR1, le tre che scendono in campo

Aprirà le danze, alle 21, Le Bocce Erba che cercherà riscatto dopo il ko casalingo patito all'esordio rendendo visita al Cusano. Poco più tardi, debutti casalinghi stagionali per il Rovello Porro che cercherà il bis vincente contro un cliente scomodo come la POB Binzago e per il Cabiate che ospiterà il Sondrio. Domenica 6, giocheranno in posticipo sia Inverigo che Appiano Gentile entrambe in trasferta rispettivamente a Villasanta e Nibionno.

Programma completo del 2° turno d'andata girone Est C

Venerdì 4 ottobre ore 21 Cusano Milanino-Le Bocce Erba ore 21.30 Cabiate-Sondrio, Rovello Porro-Binzago, Paderno-Civatese, Calolziocorte-Morbegno; domenica 6 ore 18 Villasanta-Inverigo, ore 19 Nibionno-Appiano Gentile.

DR1, classifica girone Est C

Morbegno, Calolziocorte, Rovello Porro, Nibionno, Binzago, Paderno Dugnano, Villasanta 2; Le Bocce Erba, Inverigo, Appiano Gentile, Cabiate, Civatese, Cusano Milanino, Sondrio 0.