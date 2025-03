DR1: Appiano va giù, Inverigo punta tutto sui playout

In DR1 l’Appiano è ancora a quota 0 punti e retrocede, l’inverino punta ai playout per conquistare la salvezza.

DR1, c’è chi si salva e chi retrocede

Il campionato di DR1, Divisione Regionale 1, lancia la volata finale di stagione regolare ma a quattro turni dal termine ha già decretato la retrocessione dell'Indipendente Appiano Gentile ancora a secco di punti. Sospiro di sollievo invece per il Gigante Inverigo che, seppur penultimo in classifica nel girone Est C, ora punta ai playout per conquistare la salvezza come ammette il dirigente Davide Pina: "A inizio dell'anno ci eravamo posti l'obiettivo di provare a salvarci evitando i playout, ma ben consapevoli che sarebbe stato difficile avendo cambiato tanto e ringiovanito la squadra. Purtroppo strada facendo il nostro cammino è stato complicato da tanti infortuni e ora siamo concentrati solo a prepararci al meglio per affrontare i playout. Ecco perché le ultime quattro partite di stagione regolare saranno utili per farci arrivare pronti e nelle miglior condizioni alla roulette. Personalmente sono molto fiducioso perché abbiamo anche rinforzato la squadra inserendo due ottimi elementi come Cala e De Donà. Con questi due innesti abbiamo alzato il livello di competitività della squadra e ora pensiamo ad arrivare al meglio alle sfide di playout al meglio delle cinque partite per raggiungere il traguardo salvezza".

Prossimo impegno di Inverigo già domani sera quando renderà visita al Binzago secondo in classifica. Domani trasferte anche per il Rovello Porro a Cusano e per Cabiate a Paderno Dugnano. Domenica invece posticipi per Le Bocce Erba in casa contro Morbegno e per il già retrocesso Appiano Gentile a Villasanta.

Il programma del 10° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 21 marzo ore 21 Cusano-Rovello Porro, Civatese-Nibionno ore 21.30 Paderno-Cabiate Binzago-Inverigo; domenica 23 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno; ore 18 Villasanta-Appiano Gentile; Sondrio-Calolziocorte.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 38; Le Bocce Erba, Binzago 32; Rovello Porro 30; Morbegno, Villasanta 28; Paderno, 26; Cabiate 24; Cusano , Civatese 18; Nibionno 16: Sondrio 10; Inverigo 8; Appiano Gentile 0.