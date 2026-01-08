DR1: Cabiate apripista contro Sondrio, sabato Erba a Morbegno e domenica il Rovello

E’ tempo di tornare in campo anche per il campionato di DR1, Divisione Regionale 1, e per le tre portacolori lariane.

Si torna in campo in DR1

Pallacanestro Cabiate, Le Bocce Erba e Rovello Porro sono pronte a ripartire dopo aver chiuso benissimo il girone d’andata con tre belle vittorie nel turno pre natalizio. Giro di boa quindi anche nel girone B dove ad aprire le danze domani sera, venerdì 9 gennaio, sarà proprio il Cabiate di coach Alberto Colombo che alle 21.30 ospiterà il fanalino di coda Sondrio con l’obiettivo di bissare il successo dell’andata. Stesso obiettivo che condivide anche Le Bocce Erba che riparte dall’alto del suo secondo posto in coabitazione con Binzago e Agrate alle spalle della capolista Villasanta distante sole due lunghezze. La squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli aprirà il suo 2026 in Valtellina: sabato sera infatti sarà ospite del Morbegno già battuto largamente all’esordio ma il tecnico brianzolo predica prudenza: “Morbegno è squadra giovane molto rinnovata ma data in crescita. Quindi non possiamo assolutamente sottovalutarla ma presentarci in campo con l’obiettivo di vincere ma anche fare un’altra prova importante di squadra”. Domenica invece chiuderà in posticipo il Rovello Porro di scena a Varedo per provare a “vendicare” il ko casalingo dell’andata.

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone B

Venerdì 9 Agrate-Villasanta, Civatese-FL Monza, ore 21.30 Cabiate-Sondrio, sabato 10 ore 21 Morbegno-Erba, domenica 11 Lecco-Binzago, ore 18 Varedo-Rovello Porro, Nibionno-Vimercate.

La classifica del girone B al giro di boa

Villasanta 22; Binzago, Le Bocce Erba, Agrate 20; Lecco 18; Vimercate 14; Cabiate, Nibionno, Rovello Porro, FL Monza, Civatese 12; Varedo 6; Morbegno 2; Sondrio 0.