DR1: Cabiate doma alla distanza il fanalino Appiano per 61-53

Ieri sera, lunedì 18 novembre, si è giocato il recupero del 5° turno d'andata del girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1.

Recupero in DR1, Cabiate si impone

A Cabiate è andato in scena un derby molto delicato tra le "piovre" locali e il fanalino di coda Indipendente Appiano Gentile, alla ricerca della sua prima vittoria. Una ricerca che la squadra diretta da coach Fabio Brunati dovrà continuare ancora visto che ieri sera il Cabiate si è imposto alla distanza per 61-53 conducendo la gara per tutti i 40'.

Il tabellino del recupero Cabiate-Appiano Gentile 61-53

Parziali: 15-11, 31-19, 47-28.

Cabiate: Ruzzon 14, De Donà 9, Tamsna 8, Pessina 7, De Piccoli 6, Marchetti 6, Orsi 5, Bloise 4, Sirtori 2, Arienti, Passero, Gilardi. All. Scotti.

Appiano: Corno 15, Molteni 12, Galasso 6, Gorla 6, Ferloni 4, Rossi 4, Bacuzzi 4, Castelli 2, Lanzi, Magatti, Turanil All. Brunati).

La classifica aggiornata del girone Est C, DR1

Calolziocorte 14; Villasanta, Morbegno 12; Binzago, Le Bocce Erba 10; Rovello Porro, Paderno, Cabiate 8; Sondrio, Nibionno, Cusano Milanino4; Civatese, Inverigo 2; Appiano Gentile 0.

Il programma del 9° turno d’andata girone Est C

Venerdì 22 novembre ore 21 Cusano-Cabiate, 21.30 Appiano-Rovello; sabato 23 ore 18 Paderno-Calolziocorte, Morbegno-Civatese, domenica 24 Villasanta-Nibionno, ore 18 Erba-Inverigo, Sondrio-Binzago: lunedì 18 ore 21.30 Cabiate-Appiano Gentile.