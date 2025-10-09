DR1: Cabiate e Rovello in anticipo, poi Erba ospita il Sondrio dell’ex coach Testa

E’ già vigilia del 3° turno d’andata nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1: anticipi e vecchie amicizie in campo.

Si gioca in DR1

Nel girone B apripista domani sera, venerdì 10 ottobre, saranno il Cabiate di coach Matteo Borghetti di scena ad Agrate Brianza mentre in casa il Rovello Porro proverà a centrare la sua prima vittoria stagionale contro il quotato Vimercate. Domenica invece posticpo casalingo per la lanciatissima Le Bocce Erba che dopo i primi due successi ospita il Sondrio dell’ex tecnico di casa Cristian Testa. Una sfida speciale anche per Corrado Bocciarelli coach attuale de Le Bocce: “E’ vero è una partita che sentiamo tutti tanto perché torna un amico e un collega a cui personalmente sono molto legato e con cui ho condiviso tante esperienze sul campo. Detto questo però una volta iniziata la gara non faremo sconti a nessuno. Non dobbiamo guardare la classifica e pensare che Sondrio è stata ripescata in estate. Perché se è vero che non hanno ancora vinto, hanno però giocato due buone partite nei turni precedenti. Ecco allora che è una partita molto pericolosa, da non sottovalutare perché loro non hanno nulla da perdere mentre noi dobbiamo pensare solo a proporre il nostro gioco essere intensi in difesa e continuare il nostro percorso di crescita”.

Il cartellone del 3° turno d’andata girone B

Venerdì 10 FL Monza-Villasanta, ore 21.15 Agrate-Cabiate, 21.30 Rovello Porro-Vimercate, Civatese-Binzago, domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Sondrio, Lecco-Morbegno, Nibionno-Varedo.

Classifica del girone B

Le Bocce Erba, Vimercate, Binzago, Varedo 4; Cabiate, Agrate Brianza, Civatese, Villasanta,, Lecco, Nibionno 2; Rovello Porro, Morbegno, Sondrio, FL Monza.