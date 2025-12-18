DR1: Cabiate si regala un successo contro Varedo e brinda sotto l’albero

Si è aperto bene, per i colori lariani, il 13° turno ultimo d'andata nel girone B.

L’ultimo turno del girone d’andata e del 2025 del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, si è aperto nel modo migliore per i colori lariani.

Successo per Cabiate in DR1

Ieri, mercoledì 17 dicembre, in serata, l’anticipo del girone B ha visto un altro successo del Cabiate che in casa ha battuto Varedo, facendo un altro passo avanti in classifica brindando a una fine di anno davvero positiva per i ragazzi diretti da coach Alberto Colombo.

Il tabellino di Pall. Cabiate – Pol. Varedo

Parziali: 19-11, 41-27, 60-47.

Pall. Cabiate : Bassi Angelo 38, Dascola Loris 8, Passero Davide 8, Terraneo Mattia 7, Pessina Daniele 6, Veggetti Matteo 6, Appennini Luca 2, De Piccoli Andrea 2, Borghesi Alessandro, Strambini Pietro, Sironi, Minotti. All. Colombo.

Pol. Varedo : Trglione Nicola 12, Carrera Alessandro 11, Elzi Federico 11, Fumagalli Riccardo 8, Verri Matteo 7, Bulla Lorenzo 5, Barison Cole 2, Rotundo Frew 2, Oltolini Mirko, Fumagalli Stefano. All. Amati.

Il cartellone del 13° turno, ultimo d’andata del girone B

Mercoledì 17 dicembre ore 21.30 Cabiate-Varedo 77-58, venerdì 19 Agrate-Binzago, Vimercate-Villasanta, sabato 20 ore 21 Morbegno-Rovello Porro, domenica 21 ore 18 Le Bocce Erba-Lecco, FL Monza-Nibionno, Civatese-Sondrio.

La classifica aggiornata del girone B, DR1

Binzago, Villasanta 20; Le Bocce Erba, Lecco, Agrate Brianza 18; Vimercate 14; Cabiate, Nibionno 12; Rovello Porro, Forti e Liberi Monza, Civatese 10; Varedo 6; Morbegno 2; Sondrio 0.