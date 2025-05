DR1: che belle, l'overtime manda in finale Erba e condanna Rovello

Semifinali mozzafiato hanno visto protagoniste nel week-end sia Le Bocce Erba che Rovello Porro nei playoff di DR1, Divisione Regionale 1.

Che belle partite in DR1

Nel tabellone Est C il Rovello si è dovuto arrendere in casa nella terza sfida con il Villasanta al termine di un'autentica maratona di emozioni che si è risolta all'overtime a favore degli ospiti bravi a rimontare nei tempi regolamentari. Si chiude comunque tra applausi al super stagione del Rovello diretto dal coach canturino Luca Rossini.

Tabellino gara 3 Basket Rovello - Italcontrol Team 86 Villasanta 67 - 81 dst

Parziali 17-16, 36-29, 50-49, 65-65

Basket Rovello: Caccia 14, Borsani 13, Nobili 11, Rampoldi 8, Tomaselli 6, Olgiati 6, Ronchetti 6, Losa 3, Castiglioni, Pozzi. All. Rossini.

Villasanta: Leggiero 23, D’Apolito 17, Pagani 16, Pirotta 13, Frosi 10, Palombi 2, Colombo, Terruzzi , Bettoschi ne, Renzi ne, Schiavon ne, Miceli Dario ne. All. Favalessa.

Semifinali, EST - Tabellone D in DR1

Gara 1: Basket Rovello - Team 86 Villasanta 69-74

Gara 2 Villasanta-Basket Rovello 74-80

Gara 3: Rovello-Villasanta 67-71 dts

La finale sarà quindi Calolziocorte-Villasanta

Nel tabellone Est D, invece, sorride all'overtime Le Bocce Erba che festeggia la qualificazione alla finalissima grazie ad una prestazione incredibile arrivata al termine di una terza sfida contro il Tazio Magni Gussola davvero per cuori forti. La bella di ieri sera infatti è stata caratterizzata da grande equilibrio e vantaggi alterni fino allo strappo decisivo messo a segno dai ragazzi di coach Corrado Bocciarelli esausto ma felice a fine gara: "Non so proprio dove i ragazzi hanno trovato le energie per compiere questa grande impresa davanti a un pubblico eccezionale. Ora cerchiamo di recuperare per prepararci al meglio per l'atto finale che per noi è davvero tanta roba".

Il tabellino di gara 3 Le Bocce Erba- Tazio Magni Gussola 82 - 78 dts

Parziali; 22-16, 36-33, 53-55, 72-72

Erba: Arnaboldi 35, Stillo 12, Allevi 12, Cagnazzo 8, Brambilla 8, Caimi 5, Spreafico 2, Citterio, Sivaglieri, Corti, Baruffini n.e., Marcolongo n.e. All. Bocciarelli.

Tazio Magni Gussola: Feraboli 19, Marenzi 15, Penna 14, Perini 10, Pollina 9, Mazza 5, Cottarelli 4, Carboni 2, Anadotti n.e., Lombardi n.e. All. Testi.

Semifinali - EST - Tabellone D

Gara 1 Le Bocce Erba - Tazio Magni Gussola 76-73

Gara 2: mercoledì 14 maggio Tazio Magni Gussola-Le Bocce Erba 75-74

Gara 3: domenica 18 maggio Le Bocce Erba - Tazio Magni Gussola 82-78 dts

Nell'altra semifinale S.A.S. Pellico Verolanuova - Agrate Brianza 2-1

La finalissima sarà quindi S.A.S. Pellico Verolanuova - Le Bocce Erba