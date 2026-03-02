DR1: Erba batte Varedo e sale in vetta grazie al colpo del Rovello

Erba porta a casa la vittoria e non solo: tutto sul posticipo in DR1, Divisione Regionale 1.

Colpo grosso in DR1

Domenica quasi trionfale per Le Bocce Erba che non solo ha vinto il posticipo dell’8° turno di ritorno di Divisione Regionale 1 ma ha ritrovato anche la vetta della girone B grazie… al Rovello Porro. Già perché il Rovello ieri è stato capace di sbancare il campo della capolista Villasanta ora agganciata a quota 34 proprio da Erba. Bene anche Cabiate che nell’anticipo ha superato in casa la Civatese completando un bel tris vincente per le squadre lariane.

I tabellini delle squadre lariane

Pall. Cabiate – Civatese 64-59

Parziali 24-11, 35-26, 48-42

Pall. Cabiate: Davide Passero 18, Daniele Pessina 15, Angelo Bassi 13, Loris Dascola 10, Riccardo Gromero 4, Matteo Veggetti 4, Alessandro Borghesi, Andrea De Piccoli, Davide Busnelli, Marco Gariboldi ne, Mattia Cattaneo ne. All. Colombo

Civatese: Daniele Margutti 13, Simone Minari 11, Fabio Panzeri 9, Andrea Corti 8, Simone Bianchi 6, Daniele Galli 6, Daniele Castagna 2, Marco Lomasto 2, Riccardo Rotta 2, Teodoro Casadei, Carlo Zucchelli. All. Pozzi .

Le Bocce Erba – Pol. Varedo 72-64

Parziali 19-19, 37-34, 51-45

Erba: Stefano Cagnazzo 21, Francesco Baruffini 11, Andrea Ratti 10, Fabio Caviezel 9, Francesco Stillo 7, Alex Clerici 4, Federico Maspero 3, Francesco Caimi 2, Gianluca Corti 2, Marco Spreafico 2, Carlo Brambilla 1, Giorgio Sivaglieri. All. Bocciarelli.

Pol. Varedo: Alessandro Manzoli 20, Riccardo Fumagalli 9, Antonio Padalino 9, Nicola Triglione 7, Federico Elzi 6, Alessandro Carrera 5, Mirko Oltolini 4, Lorenzo Bulla 2, Mattia Molinari 2, Cole Barison, Stefano Fumagalli, Frew Rotundo n.e. All. Amati.

Italcontrol Team 86 Villasanta – Basket Rovello 87-89

Parziali 19-17, 44-49, 65-69

Villasanta: Simone Casati 24, Michele Leggiero 20, Alessandro Carota 13, Marco Palombi 12, Edoardo Chirico 7, Jacopo Bucci 6, Giorgio Carpineti 4, Leonardo Buzzi 1, Pietro Perego 0, Piercarlo Bestetti n.e., Stefano Pirotta n.e., Giuseppe Renzi. All. Favalessa.

Basket Rovello: Borsani Riccardo 18, Bosa Andrea 16, Caccia Luca 13, Figini Leonardo 12, Jacopo Tomaselli 11, Donegà Luca 10, Losa Riccardo 7, Castiglioni Filippo 2, Canton Marcello , Rebussi Pietro ne., Davide Marzorati ne. All. Monti.

I risultati dell’8° turno di ritorno girone B

Venerdì 27/2 Agrate-FL Monza 79-58, Cabiate-Civatese 64-59, Vimercate-Binzago 52-40, domenica 1 marzo Sondrio-Lecco 58-78, Villasanta-Rovello Porro 87-89, Erba-Varedo 72-64, Nibionno-Morbegno 72-63.

La classifica del girone B, DR1

Villasanta, Le Bocce Erba 34; Agrate 32; Binzago 30; Vimercate 28; Lecco 26; Rovello Porro 24; Monza, Cabiate 18; Civatese, Nibionno 16; Varedo 14; Morbegno, Sondrio 2.

Il cartellone del 9° turno di ritorno girone B

Venerdì 6 marzo ore 21 FL Monza-Cabiate, 21.30 Rovello Porro-Agrate, Binzago-Nibionno, Vimercate-Le Bocce, sabato 7 Morbegno-Civatese, domenica 8 Varedo-Lecco, Sondrio-Villasanta.