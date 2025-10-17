DR1: fari puntati sul derby Cabiate-Erba, Rovello ospita la Civatese

In barba alla scaramanzia il girone B di DR1, Divisione Regionale 1, venerdì 17 ottobre apre il 4° turno d’andata.

Anticipi interessanti in DR1

Sono alcuni ghiotti anticipi che vedono protagoniste anche le tre squadre lariane. Fari puntati sul derby nostrano Cabiate-Erba che mette di fronte due formazioni che arrivano da momenti diversi. I padroni di casa diretti da coach Matteo Borghetti sono reduci da due sconfitte di fila ma proveranno a fermare la marcia imbattuta de Le Bocce Erba guidata da coach Corrado Bocciarelli lanciatissima dalle prime tre vittorie consecutive. “Dopo queste vittorie siamo contenti – dice il “Boccia” che fa il pompiere però – arriva ora un test davvero probante per noi che però vogliamo continuare il nostro percorso di crescita globale”. In serata torna in campo tra le mura amiche il Rovello Porro che ospita la Civatese per provare a ripetere il fragoroso successo di sette giorni fa,

Il cartellone del 4° turno d’andata girone B

Venerdì 17 FL Monza-Morbegno, Vimercate-Lecco, ore 21.30 Rovello-Civatese ore 21.30 Cabiate-Erba, Varedo-Binzago, domenica 19 Sondrio-Agrate, Villasanta-Nibionno.

Classifica del girone B

Le Bocce Erba, Binzago 6; Vimercate, Agrate Brianza, Villasanta, Nibionno , Lecco, Varedo 4; Cabiate, Civatese, Rovello Porro 2; Morbegno, Sondrio, FL Monza.