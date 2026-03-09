In DR1 week-end nero per le lariane: ko Erba, Rovello e Cabiate

E’ andato in archivio un week-end decisamente nero per le tre squadre lariane di DR1, Divisione Regionale 1: tutte sconfitte.
Ko le lariane in DR1
Brusca frenata ad alta quota per Le Bocce Erba che cadendo a Vimercate ha perso la vetta del girone. Ko casalingo del Rovello Porro battuto dall’Agrate che aggancia così proprio Erba al secondo posto. Infine trasferta negativa per il Cabiate ko a Monza.
I tabellini delle tre squadre lariane
Forti e Liberi Monza 1878 – Pall. Cabiate 82-74 Parziali 23-18, 47-39, 64-61
Forti e Liberi Monza 1878: Seth Goodman 22, Gabriele Cocchi 16, Emanuele Pagani 15, Guido Beretta 11, Alessio Dascola 6, Manuele Gallucci 6, Jacopo Grazzi 6, Daniele Dallavalle, Daniele De Feo n.e., Francesco Laratta n.e., Lorenzo Brunetti. All. Castagna.
Pall. Cabiate: Daniele Pessina 17, Angelo Bassi 13, Riccardo Gromero 11, Davide Passero 9, Pietro Strambini 9, Alessandro Borghesi 5, Loris Dascola 5, Andrea De Piccoli 5, Tommaso Sironi n.e., Matteo Veggetti, Davide Busnelli, Mattia Cattaneo n.e. All. Colombo.
Basket Rovello – Agrate Brianza 56-66 Parziali 18-17, 34-33, 43-45
Basket Rovello: Bosa Andrea 16, Borsani Riccardo 13, Castiglioni Filippo 9, Figini Leonardo 5, Canton Marcello 4, Donegà Luca 3, Caccia Luca 3, Losa Riccardo 2, Jacopo Tomaselli 1, Rebussi Pietro, Francesco Marcolongo. All. Monti
Agrate Brianza: Luca Farinatti 17, Mathias Cala 10, Salvatore Maria Forte 10, Andrea Grassi 8, Malick Gueye 7, Mattia Moretti 6, Pietro Calloni 4, Ivan Catalfamo 2, Aron Meroni 2, Paolo Pizzul. All. Decio.
DI. PO. Vimercate – Erba 73-69 Parziali 18-12, 30-34, 48-49
DI. PO. Vimercate: Nicholas Sala 21, Marco Panella 20, Sala Alberto 9, Davide Sterle 8, Andrea Colombo 7, Filippo Maconi 4, Jacopo Sedazzari 4, Federico Mosca, Luca Barazzetta. All. Andrea Moschini.
Erba: Alessandro Allevi 16, Francesco Caimi 12, Stefano Cagnazzo 10, Fabio Caviezel 10, Francesco Stillo 9, Gianluca Corti 4, Alex Clerici 3, Carlo Brambilla 2, Andrea Ratti 2, Francesco Baruffini 1, Giorgio Sivaglieri, Federico Maspero n.e. All. Bocciarelli
Il cartellone del 9° turno di ritorno girone B
FL Monza-Cabiate 82-74, Rovello Porro-Agrate 56-66, Binzago-Nibionno 61-71, Vimercate-Le Bocce 73-69, Morbegno-Civatese 61-83, Varedo-Lecco 53-65, Sondrio-Villasanta 65-79.
La classifica del girone B, DR1
Villasanta 36; Le Bocce Erba, Agrate 34; Binzago, Vimercate 30; Lecco 28; Rovello Porro 24; Monza 20; Cabiate, Civatese, Nibionno 18; Varedo 14; Morbegno, Sondrio 2.
Il cartellone del 10° turno di ritorno girone B
Mercoledì 11 marzo ore 21 Lecco-Agrate, venerdì 13 FL Monza-Vimercate, Binzago-Villasanta, Civatese-Varedo, ore 21 Morbegno-Cabiate, domenica 15 ore 18 Erba-Rovello Porro, Lecco-Sondrio