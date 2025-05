DR1: colpaccio del Rovello, sbanca Villasanta e porta la semifinale alla bella

Entrano nel vivo le semifinali promozione nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1. Colpo del Rovello.

Colpaccio in DR1

Ieri sera, mercoledì 13 maggio, il colpaccio lo ha messo a segno il Basket Rovello Porro di coach Luca Rossini che ha sfatato il tabù Villasanta andando a vincere in trasferta la gara 2 per 69-74 impattando la serie e portandola alla bella in programma già venerdì sera sul suo campo. Una vera impresa per il team di coach Rossini che aveva sempre perso in stagione contro il Villasanta: "Ieri sera però abbiamo giocato una partitissima- dice un soddisfatto Rossini - super, a volte ci capita e ieri sera siamo stati davvero bravi nonostante un paio di infortuni. Ora ci giochiamo tutto in casa, nella bella dove nervi e cuore conteranno più di ogni tattica".

Semifinali gara 2 - EST - Tabellone C, DR1

Italcontrol Team 86 Villasanta - Basket Rovello 74-80

Parziali 18-19, 40-39, 55-55

Italcontrol Team 86 Villasanta: Leggiero 25, Pirotta 13, Palombi 12, Pagani 10, D’Apolito 10, Terruzzi 2, Frosi 2, Colombo, Bestetti ne, Miceli ne, Bettoschi ne, Renzi ne, Schiavon ne All. Favalessa.

Basket Rovello : Ronchetti 19, Nobili 16, Olgiati 9, Rampoldi 9, Tomaselli 8, Caccia 8, Castiglioni 4, Borsani 4, Pozzi 3, Galbusera, Seregni ne All. Rossino-

Gara 1: Basket Rovello - Team 86 Villasanta 69-74

Gara 3: venerdì 16 ore 21.30 Rovello-Villasanta

La vincente di questa semifinale sfiderà in finale la vincente della serie Calolziocorte-Sarezzo che è attualmente sull'1-0 e oggi gioca gara 2.

Stasera si gioca gara 2 della semifinale nel tabellone Est D che vede protagonista Le Bocce Erba impegnata sul campo del Tazio Magni Gussola per provare a chiudere i conti e volare in finale. Eventuale gara 3 a Erba domenica 18 ale ore 18.

Semifinali - EST - Tabellone D

Gara 1 Le Bocce Erba - Tazio Magni Gussola 76-73 (1-0)

Gara 2: mercoledì 14 maggio ore 21.15 Tazio Magni Gussola-Le Bocce Erba

Gara 3 (eventuale): domenica 18 maggio a Erba ore 18

La vincete di questa serie sfiderà in finalissima la vincente della semifinale S.A.S. Pellico Verolanuova - Agrate Brianza (1-0), oggi gara 2.