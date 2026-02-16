DR1: Colpo grosso del Rovello Porro, espugna Lecco in volata

Ieri il 6° turno del girone B si è chiuso con una bella vittoria lariana in trasferta

Nuovo colpaccio del Rovello Porro in DR1, Divisione Regionale 1, nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio.

Battuto Lecco in DR1

Il 6° turno di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 è andato in archivio con il colpo domenicale messo a segno dal Rovello Porro. La squadra diretta da coach Alessandro Monti ieri è andata a vincere sul campo del Lecco al termine di una gara molto equilibrata e che le permette di salire al settimo posto a quota 20 punti.

Il tabellino di Basket Lecco – Basket Rovello

Parziali: 20-10, 39-38, 54-60.

Basket Lecco: Lorenzo Cherubini 19, Giacomo Marrazzo 10, Filippo Tentori 10, Pavle Tomic 7, Francesco Castagna 6, Ibrahim Papa Niang 6, Pietro Moscatelli 6, Leonardo Radice 2, Sergej Puzovic n.e., Andrea William Galbiati n.e., Marco Gianola ,Luca Ferrari.

Basket Rovello: Figini Leonardo 19, Donegà Luca 13, Caccia Luca 10, Bosa Andrea 9, Canton Marcello 6, Castiglioni Filippo 4, Borsani Riccardo 3, Losa Riccardo 3, Jacopo Tomaselli, Rebussi Pietro ne, Riccardo Salvato ne. All. Monti.

I risultati del 6° turno di ritorno girone B

Venerdì 13/2 Forti e Liberi Monza-Le Bocce Erba 63-70, Vimercate-Agrate 73-79, Civatese-Nibionno 69-62, Binzago-Cabiate 66-56, domenica 15 ore 18 Lecco-Rovello Porro 66-67, Sondrio-Morbegno 68-53, Villasanta-Varedo 93-49.

La classifica aggiornata del girone B

Villasanta 3;4 Binzago, Le Bocce Erba 30; Agrate 28; Vimercate 24; Lecco 22; Rovello Porro 20; Monza 18; Cabiate, Civatese 16; Nibionno, Varedo 12; Morbegno, Sondrio 2.

Il cartellone del 7° turno di ritorno

Venerdì 20/2 Civatese-Agrate, ore 21.30 Binzago-Le Bocce Erba, Rovello Porro-Sondrio, sabato 21 Morbegno-Vimercate, domenica 22 Varedo-FL Monza, Lecco-Villasanta ore 19 Nibionno-Cabiate.