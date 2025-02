DR1: derby Appiano-Cabiate, Inverigo riceve la capolista Calolziocorte

Si alza il sipario questa sera sul 5° turno di ritorno del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Tempo di derby in DR1

Oggi in campo tre squadre nostrane: apre Inverigo che ospita la capolista Calolziocorte, mentre Rovello è di scena a Nibionno. Fari puntati anche su Appiano dove il fanalino Indipendente ospita il derby contro Cabiate. Domenica invece chiuderà in posticipo la lanciatissima Le Bocce Erba che salirà in Valtellina per tentare il colpo a Sondrio.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 14 febbraio ore 21.15 Inverigo-Calolziocorte, Paderno-Morbegno, ore 21.30 Appiano Gentile-Cabiate, Civatese-Binzago, Nibionno-Rovello Porro: domenica 16 Villasanta-Cusano, ore 18 Sondrio-Le Bocce Erba.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 28; Morbegno, Le Bocce Erba 24; Rovello Porro, Binzago, Villasanta 22; Paderno 20; Cabiate 18; Cusano, Civatese 14; Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 6; Appiano Gentile 0.