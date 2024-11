DR1: derby Appiano-Rovello, Cabiate cerca il colpo a Cusano

Dopo il successo del Cabiate contro Appiano nel recupero di lunedì sera, oggi torna in campo il girone Est del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

In campo per il nono turno di DR1

Oggi, venerdì 22 novembre, si apre il 9° turno d'andata che offre tante sfide interessanti. Già da stasera fari puntati sul derby lariano a Cadorago, dove i locali dell'Indipendente Appiano Gentile, ancora ultimi in classifica, cercheranno il loro primo successo contro il Rovello Porro reduce da una bella vittoria con Paderno. In trasferta, invece, il Cabiate che cerca un'altra conferma vincente a Cusano Milanino. Domenica poi il cartellone sarà chiuso da un grande posticipo sul parquet del PalaErba dove andrà in scena l'atteso derby tra i padroni di casa de Le Bocce e i cugini de Il Gigante Inverigo.

Il programma del 9° turno d’andata girone Est C

Venerdì 22 novembre ore 21 Cusano-Cabiate, 21.30 Appiano-Rovello; sabato 23 ore 18 Paderno-Calolziocorte, Morbegno-Civatese, domenica 24 Villasanta-Nibionno, ore 18 Erba-Inverigo, Sondrio-Binzago.

La classifica aggiornata del girone Est C, DR1

Calolziocorte 14; Villasanta, Morbegno 12; Binzago, Le Bocce Erba 10; Rovello Porro, Paderno, Cabiate 8; Sondrio, Nibionno, Cusano Milanino4; Civatese, Inverigo 2; Appiano Gentile 0.